Miranda! definió sus salvados en el segundo round y hubo una nueva eliminada en La Voz Argentina

Este lunes, el dúo Miranda! tuvo la responsabilidad de definir qué participantes avanzarían a la siguiente etapa del certamen La Voz Argentina 2025 (Telefe).
Ver las ultimas noticias en a24.com
Miranda! enfrentó una noche de definiciones en La Voz Argentina 2025, con salvados y sorpresas.
Este lunes, el dúo Miranda! tuvo la responsabilidad de definir qué participantes avanzarían a la siguiente etapa del certamen La Voz Argentina 2025 (Telefe).
Durante el segundo round de batallas, los concursantes Aimel Sali, Emiliano Villagra, Thomas Guzmán, Sofía Verna, Pablo Cuello, Joaquín Martínez y Eugenia Rodríguez se presentaron en el escenario para demostrar su talento.
La votación generó desacuerdo entre Ale Sergi y Juliana Gattas, por lo que el co-coach Pablo Tamagnini debió intervenir para desempatar.
Después de ese momento de indecisión, el dúo eligió a Joaquín, quien interpretó “Cuarto menguante”, de Raly Barrionuevo. Más tarde, Eugenia fue confirmada como otra de las seleccionadas tras su versión de “Inolvidable”, de Laura Pausini. También fue salvado Pablo, quien emocionó con su interpretación de “Señora de las 4 décadas”, de Ricardo Arjona.
A continuación, el conductor Nico Occhiato anunció los nombres de los participantes que continuaban en el programa gracias al promedio de puntajes otorgados por los demás coaches. En esta instancia, Emiliano y Sofía fueron los beneficiados.
Por último, el presentador reveló: “Es una decisión fuertísima la de esta noche. Quien sigue en el Team Miranda! por votación de los coaches y co-coaches es Thomas”.
Este lunes, durante una nueva emisión de La Voz Argentina 2025 (Telefe), Nicki Nicole sorprendió al público al ocupar el lugar de Lali Espósito como coach en el programa.
En medio del segundo enfrentamiento del equipo Miranda!, el conductor Nico Occhiato anunció la novedad de la jornada: "Hoy tenemos una novedad, una debutante".
Fue entonces cuando la artista rosarina explicó por qué estaba sentada en la silla de Lali: “Voy a estar reemplazando a Lali, que está cantando y dando shows, sirviendo digamos”.
“Me puso en este reemplazo y creo que confió demasiado en mí, veremos qué tal”, agregó Nicki, mientras Occhiato la animaba con entusiasmo: "La vas a romper toda".
Con tono divertido, Luck Ra intervino con una ocurrencia sobre el cambio de coach: "Ya me parecía que no era Lali, pero qué hago, ¿le digo? 'Che, vos te hiciste algo, Lali'".
Para cerrar su participación, Nicki expresó con alegría: “Sé que la vamos a pasar bien porque conozco a todos, así que la vamos a pasar muy lindo”.