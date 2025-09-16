Miranda! definió sus salvados en el segundo round y hubo una nueva eliminada en La Voz Argentina

A continuación, el conductor Nico Occhiato anunció los nombres de los participantes que continuaban en el programa gracias al promedio de puntajes otorgados por los demás coaches. En esta instancia, Emiliano y Sofía fueron los beneficiados.

Por último, el presentador reveló: “Es una decisión fuertísima la de esta noche. Quien sigue en el Team Miranda! por votación de los coaches y co-coaches es Thomas”.

¿Por qué Nicki Nicole reemplazó a Lali Espósito en La Voz Argentina?

Este lunes, durante una nueva emisión de La Voz Argentina 2025 (Telefe), Nicki Nicole sorprendió al público al ocupar el lugar de Lali Espósito como coach en el programa.

En medio del segundo enfrentamiento del equipo Miranda!, el conductor Nico Occhiato anunció la novedad de la jornada: "Hoy tenemos una novedad, una debutante".

Fue entonces cuando la artista rosarina explicó por qué estaba sentada en la silla de Lali: “Voy a estar reemplazando a Lali, que está cantando y dando shows, sirviendo digamos”.

“Me puso en este reemplazo y creo que confió demasiado en mí, veremos qué tal”, agregó Nicki, mientras Occhiato la animaba con entusiasmo: "La vas a romper toda".

Con tono divertido, Luck Ra intervino con una ocurrencia sobre el cambio de coach: "Ya me parecía que no era Lali, pero qué hago, ¿le digo? 'Che, vos te hiciste algo, Lali'".

Para cerrar su participación, Nicki expresó con alegría: “Sé que la vamos a pasar bien porque conozco a todos, así que la vamos a pasar muy lindo”.