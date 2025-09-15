Milei lanza la campaña electoral con una foto con todos los candidatos de LLA y el PRO

Javier Milei presidió la primera reunón de la mesa política nacional conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Martín Menem, PAtricia Bullrich, Manuel Adorni y Santiago Caputo. Foto LLA

Según se decidió en la segunda Mesa Política Nacional realizada este lunes en Casa Rosada, se evaluaba si la cumbre será en Olivos o en Casa Rosada a la vez que confirmaron que Milei participará de recorridas junto a los candidatos de LLA y aliados en varias provincias como Mendoza, Santa Fe y Córdoba, de cara a las próximas elecciones del 26 de octubre.

“Hay decisiones que se están tomando enfocadas en la campaña nacional, en donde tiene mucha participación Patricia Bullrich. Lo que es seguro es que Milei vaya a Córdoba en donde seguro dará inicio formal a la campaña", reveló una fuente oficialista este lunes.

Milei encabezó este lunes la segunda reunión de la mesa nacional, tras la derrota electoral que sufrió el Gobierno en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, además de encabezar al mediodía el acto de jura del nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, donde el gobierno buscó mostrar una imagen de unidad en medio de rumores de duras internas y reclamos de cambios en la mesa política nacional y provincial.

A pesar de reclamos de pedidos de renuncia a los armadores electorales de Karina Milei en nación, Eduardo Lule Menem y en provincia, Sebastián Pareja, ambos dirigentes fueron ratificados en sus cargos.

Pero Milei para compensar decidió ampliar la mesa de toma de decisiones con la incorporación de Santiago Caputo y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en esta etapa pasará a tomar un protagonismo importante, en la estrategia de intentar acercar a dirigentes del PRO enojados por la estrategia de confrontación de los armadores de LLA en sus respectivos territorios.

Bullrich y Cristian Ritondo buscarán acercamiento con intendentes y gobernadores, en busca de apoyo a los candidatos de Milei en las próximas elecciones de octubre.

Tal como había anticipado A24.com, de acuerdo al manual de campaña que escribió el asesor presidencial, Santiago Caputo, que busca convertirse ahora en el "ordenador" de la campaña, en detrimento de los primos Menem y Pareja.