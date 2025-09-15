En vivo Radio La Red
Milei lanza la campaña electoral con una foto con todos los candidatos de LLA y el PRO

El presidente será protagonista de la campaña y viajará a varias provincias, además de una posible foto en Olivos con todos los candidatos. Los nuevos roles de Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Santiago Caputo en la mesa política nacional y bonaerense.

Como hizo en la campaña bonaerense

Como hizo en la campaña bonaerense, Javier Milei volverá a ponerse al frente de la campaña de LLA de cara al 26 de octubre, junto a sus candidatos a diputados y senadores nacionales. Preparan una cumbre para la foto. Foto: Archivo. 

El presidente Javier Milei encabezaría el próximo jueves una nueva cumbre de la mesa política nacional que incluirá esta vez a los principales candidatos a diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza y sus aliados entre otros, del PRO, que representarán al presidente y su modelo económico en todo el país de cara a las elecciones legislativas de octubre.

Leé también Milei ya grabó el mensaje por Cadena Nacional: 20 minutos en defensa del modelo y anuncios para el Presupuesto 2026
Javier Milei grabó el discurso que brindará esta noche por Cadena Nacional desde el Salón Blanco de la Casa Rosada. Los detalles. Foto: Presidencia.

Aunque todavía no fue confirmada oficialmente, la nueva cumbre política libertaria sería el jueves, con la participación de todos los candidatos y voceros en la residencia de olivos, dijeron fuentes oficialistas al término de la reunión de la mesa política nacional convocada por Milei este lunes en Casa Rosada.

Tras una jornada maratónica en la Casa rosada con nuevas reuniones de las mesas política nacional, la bonaerense, el acto de jura del nuevo ministro del Interior, y las expectativas por el discurso por Cadena Nacional que grababa el presidente este lunes para defender la gestión económica, en medio de fuertes turbulencias políticas y económicas, Milei tiene previsto partir esta misma noche rumbo a Paraguay, para participar e una cumbre de la CPAC, el espacio de derecha internacional que forma parte y se reunirá con el presidente de ese país, Santiago Peña.

Milei retornaría el mismo martes para monitorear de cerca la situación económica y la campaña.

Javier Milei presidió la primera reunón de la mesa política nacional conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Martín Menem, PAtricia Bullrich, Manuel Adorni y Santiago Caputo. Foto LLA

Según se decidió en la segunda Mesa Política Nacional realizada este lunes en Casa Rosada, se evaluaba si la cumbre será en Olivos o en Casa Rosada a la vez que confirmaron que Milei participará de recorridas junto a los candidatos de LLA y aliados en varias provincias como Mendoza, Santa Fe y Córdoba, de cara a las próximas elecciones del 26 de octubre.

“Hay decisiones que se están tomando enfocadas en la campaña nacional, en donde tiene mucha participación Patricia Bullrich. Lo que es seguro es que Milei vaya a Córdoba en donde seguro dará inicio formal a la campaña", reveló una fuente oficialista este lunes.

Milei encabezó este lunes la segunda reunión de la mesa nacional, tras la derrota electoral que sufrió el Gobierno en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, además de encabezar al mediodía el acto de jura del nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, donde el gobierno buscó mostrar una imagen de unidad en medio de rumores de duras internas y reclamos de cambios en la mesa política nacional y provincial.

A pesar de reclamos de pedidos de renuncia a los armadores electorales de Karina Milei en nación, Eduardo Lule Menem y en provincia, Sebastián Pareja, ambos dirigentes fueron ratificados en sus cargos.

Ptricia Bullrich con Cristian Ritondo

Pero Milei para compensar decidió ampliar la mesa de toma de decisiones con la incorporación de Santiago Caputo y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en esta etapa pasará a tomar un protagonismo importante, en la estrategia de intentar acercar a dirigentes del PRO enojados por la estrategia de confrontación de los armadores de LLA en sus respectivos territorios.

Bullrich y Cristian Ritondo buscarán acercamiento con intendentes y gobernadores, en busca de apoyo a los candidatos de Milei en las próximas elecciones de octubre.

Tal como había anticipado A24.com, de acuerdo al manual de campaña que escribió el asesor presidencial, Santiago Caputo, que busca convertirse ahora en el "ordenador" de la campaña, en detrimento de los primos Menem y Pareja.

