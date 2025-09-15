En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Presidente
Paraguay
DESPUÉS DE LA CADENA NACIONAL

El Presidente viaja esta noche a Paraguay para participar de una de la CPAC

El Presidente partirá esta noche a Asunción, tras la cadena nacional donde presentará el Presupuesto 2026. Mañana abrirá la cumbre conservadora, almorzará con su par paraguayo y ofrecerá una charla ante jóvenes emprendedores.

El Presidente viaja esta noche a Paraguay para participar de una de la CPAC
Leé también Milei ya confirmó la mejor noticia para jubilados tras el reajuste de ANSES
milei ya confirmo la mejor noticia para jubilados tras el reajuste de anses

De acuerdo con lo que anticiparon fuentes oficiales, el mandatario finalmente partirá rumbo a Asunción a las 23, descansará en esa ciudad y el martes hablará en el evento conservador.

El vuelo despegará poco después de que se transmita la cadena nacional en la que el líder libertario presentará el Presupuesto 2026, el cual se grabó por la tarde en el Salón Blanco de Balcarce 50.

milei cpac reuters.jpg

Al día siguiente, desde las 10 brindará sus palabras en la apertura de la CPAC y a las 12.30 mantendrá el encuentro privado con Peña, con quien posteriormente almorzará, también a solas.

A las 18.30, el Presidente encabezará una disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), frente a unos 1.500 jóvenes.

El miércoles, a 10:15, Milei se trasladará hasta el Congreso del país vecino para exponer en una sesión de honor a la que se convocó con motivo de su visita de Estado. Allí estarán tanto legisladores como miembros de la Corte Suprema de Justicia. Después retornará al país.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Presidente Paraguay Asunción Javier Milei
Notas relacionadas
Milei lanza la campaña electoral con una foto con todos los candidatos de LLA y el PRO
Milei ya grabó el mensaje por Cadena Nacional: 20 minutos en defensa del modelo y anuncios para el Presupuesto 2026
Cristina Kirchner no podrá votar en las elecciones tras un fallo de la Cámara Nacional Electoral

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar