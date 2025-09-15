El Presidente viaja esta noche a Paraguay para participar de una de la CPAC

Al día siguiente, desde las 10 brindará sus palabras en la apertura de la CPAC y a las 12.30 mantendrá el encuentro privado con Peña, con quien posteriormente almorzará, también a solas.

A las 18.30, el Presidente encabezará una disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), frente a unos 1.500 jóvenes.

El miércoles, a 10:15, Milei se trasladará hasta el Congreso del país vecino para exponer en una sesión de honor a la que se convocó con motivo de su visita de Estado. Allí estarán tanto legisladores como miembros de la Corte Suprema de Justicia. Después retornará al país.