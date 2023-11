El sindicalista Pablo Biró aclaró sus dichos sobre Aerolíneas Argentinas: "Tuve una frase poco feliz"

De inmediato, su frase causó polémica y, en consecuencia, Biró salió a aclarar su postura al respecto y remarcó que no pondrán obstáculos en la gestión de Javier Milei. “Tuve una frase muy poco feliz, que sacada de contexto, caería muy mal, hasta a mí me cae mal. Tengo que empezar aclarando que Javier Milei ganó con el 55% de los votos en elecciones limpias, sin fraude”, comenzó diciendo en diálogo con A24.

Embed Pablo Biró tras sus dichos sobre Aerolíneas Argentinas: "Tuve una frase poco feliz"

En esa misma línea, sostuvo: “Cuando me preguntan de una cooperativa yo digo ‘miren, Aerolíneas no es de los sindicatos, ni de La Cámpora. Es una compañía pública’. Nosotros tenemos argumentos para defenderla”. Y destacó que se encuentran abiertos al diálogo con el gobierno electo y que están dispuestos a demostrarles el reconocimiento que tiene la empresa a nivel internacional.

¿Qué dijo sobre la gestión de Milei?

“Cuando desembarque la gestión, si nos escuchan, y aunque no nos escuchen cuando la auditen, van a ver que es una compañía súper profesional y que trae importantes aportes económicos al país. Con lo cual, ya fuera de la política de siempre, cuando ven los números, terminan sorprendidos por el reconocimiento que tiene a nivel internacional”, añadió.

Al ser consultado sobre si es viable el plan que tiene Milei sobre Aerolíneas Argentinas, Biró dijo que “no lo saben”. En tanto, volvió a disculparse por la manera en la que se expresó sobre la propuesta horas antes.

“En la nota fuera de contexto yo quería transmitir prudencia y me equivoqué porque no soy buen comunicador. Y terminé diciendo ‘mirá, si todo eso sucede, nos dejan sin laburo y otra vez como los privados, no cobramos salarios, se roban los aviones y todo... ya nos reprimieron, nos dieron palazos y nos van a tener que matar a palazos”, completó.