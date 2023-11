El fuerte mensaje de Thelma Fardin tras la victoria de Javier Milei: "Me quieren exiliada"

“El exterminio del que piensa distinto nunca es una opción, eso se llama guerra y nosotros vivimos en democracia, por eso hay que respetar la inteligencia de los pueblos y el pueblo eligió este camino”, siguió.

Fardin indicó que, más allá de sus diferencias ideológicas con el presidente electo, desea lo mejor para el país. “Nos deseo lo mejor Argentina, hoy y siempre, porque te amo. Porque viví en otros países por laburo y siempre necesité volver”, remarcó.

En ese sentido, la actriz mencionó cuáles son las cuestiones que deberían ser prioritarias del nuevo gobierno. “Recordaremos que nos dijo que seguirá la educación pública, la salud pública y el cuidado a nuestros abuelos”, enfatizó. “Ojalá vengan tiempos mejores para todos, sobre todo para los más vulnerables”, acotó.

En el cierre de su descargo, Fardin desmintió información infundada sobre su persona que circuló en las redes. “Porque viven diciendo algo que no es, para que la gente me tome bronca: jamás cobré un plan, no hay departamento de 500 mil dólares, no cobro por dar charlas y mienten groso con falsos recibos”, finalizó.

El mensaje de Thelma Fardin contra Javier Milei

En los días previos al balotaje, Thelma Fardin publicó un video, donde dio sus razones para no votar a Javier Milei para la presencia en el balotaje. “Si sabes que Milei no va ¿Por qué lo votarías? Porque estás enojado...", expresó en la grabación.

“No destruyamos todo para cambiar lo que está mal, nuestra base de derechos humanos no se negocia. El problema de la Argentina se resuelve con más derechos, más democracia y más argentinidad”, enfatizó la actriz en el posteo.

"Nos merecemos un país sin libre portación de armar, con educación y salud pública, sin venta de órganos y de niños", concluyó.