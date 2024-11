El titular de ANSES confirmó cuántos millones extra cobraba Cristina Kirchner por tener domicilio en Río Gallegos

En este contexto, el funcionario destacó que Cristina Kirchner recibió en noviembre un total de $35.255.297, aclarando que esta suma no corresponde a una jubilación o pensión, sino a una "asignación graciable".

Además, explicó que la ex presidenta presentó un certificado de domicilio en Río Gallegos, lo que le permitió acceder al suplemento de zona austral de 6.354.523 pesos.

"La cantidad que percibía es equivalente a 139 jubilaciones mínimas, 388 Asignaciones Universales por Hijo y 21 jubilaciones máximas. Esta situación puede ser objeto de revisión judicial", afirmó.

De los Heros especificó que hay un derecho adquirido siempre que se cumplan las condiciones originales que justificaron el mismo. En el programa "Si pasa, pasa", conducido por Ignacio Ortelli, el titular de ANSES se refirió a la continuidad del beneficio para el fallecido Carlos Menem, señalando que "Menem murió siendo senador, y las causas penales se extinguen con su muerte.

image.png Mariano De los Heros, afirmó este domingo que la ex presidenta Cristina Kirchner recibía un suplemento por zona austral que supera los 6 millones de pesos debido a su residencia en Santa Cruz. (Foto: archivo)

"En el caso de Zulema Yoma, no existe ninguna cláusula de indignidad en su contra, a diferencia de lo que ocurre con Cristina", dijo el funcionario y argumentó que la decisión de revocar las asignaciones a la expresidenta se basa en una sentencia definitiva que la condena por delitos relacionados con la administración pública y enriquecimiento ilícito, haciendo referencia al fallo de la Cámara de Casación en la causa Vialidad.

“El hecho de que exista un posible recurso extraordinario no afecta la validez de la sentencia definitiva”, aclaró. “No se trata de una jubilación o pensión, sino de una asignación graciosa que la ley otorga a presidentes y expresidentes, y que no tiene carácter contributivo, como ha reafirmado la Corte en numerosas ocasiones. No son prestaciones previsionales”, enfatizó.

Asimismo, agregó: “Al igual que en el caso de una donación, si alguien comete un agravio contra el donante, existe la causal de indignidad que puede revocar dicha donación. En este caso, la indignidad se deriva de una condena con doble conforme y una sentencia definitiva. Se han agotado las instancias ordinarias”.

Finalmente, De los Heros concluyó que se está produciendo un cambio cultural que impactará en el sistema judicial y que espera que lleve a una revisión de la responsabilidad institucional del poder. “Todo era un abuso de derecho, y así nos tenían acostumbrados. Debemos ser todos iguales ante la ley”, sentenció.