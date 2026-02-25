Javier Milei fijó el horario de su discurso para la apertura de sesiones ordinarias del Congreso

Captura milei congreso.PNG

En esa ocasión, el presidente dirige un mensaje a la Asamblea Legislativa informando sobre el estado general del país y presentando el programa de gobierno para el período legislativo en curso.

La disposición fue suscripta por el presidente Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y publicada en el boletín oficial con fecha de entrada en vigencia el mismo 25 de febrero de 2026.

Milei convocó a un asado después del discurso de apertura de sesiones en el Congreso

El presidente Javier Milei invitó a comer un asado el próximo domingo en la Quinta de Olivos a diputados y senadores, una vez culminado su discurso en el Congreso, en la apertura de sesiones ordinarias. El objetivo del mandatario es realizar un agasajo por el apoyo obtenido en las sesiones extraordinarias.

La idea del banquete sería que cada legislador pague su cubierto, como ya ha ocurrido en ocasiones previas, y no se descarta la presencia de otros representantes parlamentarios de buen vínculo con el Gobierno.

No es la primera vez que Milei utiliza la residencia presidencial para esto. El 17 de septiembre de 2024 el Presidente también invitó a legisladores a comer un asado, pero en aquella ocasión fue a los que blindaron el veto de la reforma jubilatoria en la Cámara de Diputados.

Embed

En esa oportunidad, cada uno de los invitados pagó por la cena. "El costo será de $20.000 por persona y lo abonaremos con tarjeta de débito (no se aceptará pago en efectivo)", señaló el entonces vocero Manuel Adorni.

Además, Milei también había utilizado la Quinta de Olivos el pasado 22 de diciembre para degustar un asado con su gabinete. En dicha velada, el jefe de Estado realizó un balance del año y detalló la agenda de reformas.

En esa oportunidad estuvieron presentes, además de los ministros y secretarios, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich.