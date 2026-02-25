En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
CGT
Reforma laboral
REFORMA LABORAL

La CGT se reúne para definir su estrategia frente a la reforma laboral y evaluar nuevas medidas de fuerza

Los gremios buscan consensuar una postura común frente al avance del proyecto en el Senado. En paralelo, el próximo viernes, los gremios nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos realizarán un paro y una movilización al Congreso.

La CGT se reúne para definir su estrategia frente a la reforma laboral y evaluar nuevas medidas de fuerza

La conducción de la CGT se reunirá este miércoles para fijar su posición frente al tratamiento de la reforma laboral en el Senado y definir los próximos pasos del plan de lucha sindical. No se descarta la convocatoria a nuevas medidas de fuerza tras el paro general realizado el jueves 19 de febrero, el cuarto desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Leé también El Poder Judicial, en estado de alerta contra la reforma laboral
Empleados judiciales convocaron para el martes 24 de febrero a un paro con movilización a Tribunales (Foto: archivo).

El encuentro, que se realizará a partir de las 15 horas, tendrá como objetivo central analizar el escenario político y legislativo, en la antesala de la sesión prevista para el viernes. Los gremios buscan consensuar una respuesta ante el avance de la iniciativa oficialista, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

La reunión clave en la sede de UPCN, ¿nuevas medidas de fuerza?

La convocatoria fue realizada por los triunviros Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Arguello, quienes integran la conducción de la central obrera. La reunión se llevará a cabo en la sede de UPCN, en el microcentro porteño.

El objetivo es lograr una postura común frente al debate parlamentario. Entre las alternativas que se discutirán figuran nuevas acciones gremiales, movilizaciones y eventuales paros sectoriales o generales. La conducción de la CGT no descarta profundizar el plan de lucha si el proyecto avanza sin modificaciones.

El malestar sindical creció luego de que la reforma laboral obtuviera media sanción en Diputados, con 135 votos a favor y 115 en contra. El texto volverá al Senado para discutir los cambios introducidos en la Cámara baja.

Desde el sindicalismo consideran que la iniciativa implica un retroceso en derechos laborales y en la negociación colectiva, por lo que anticipan un escenario de confrontación política.

Movilización y paro en paralelo

Mientras la CGT define su estrategia, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un espacio que reúne gremios con posiciones más duras, anunció una movilización para el viernes desde las 12 horas frente al Congreso, coincidiendo con el tratamiento de la reforma. A esa protesta se sumará un paro nacional de ATE.

La convocatoria busca mostrar fuerza en las calles y reforzar el rechazo sindical en medio de un clima de tensión creciente.

La vía judicial, otra opción en estudio

Además de las medidas de fuerza, los gremios analizan recurrir a la Justicia para cuestionar los aspectos que consideran inconstitucionales, entre ellos los cambios en el derecho a huelga.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
CGT Reforma laboral
Notas relacionadas
El Gobierno afina la estrategia para aprobar la reforma laboral, glaciares y el nuevo régimen penal Juvenil
El PJ se pronunció en contra de la reforma laboral y apuntó contra los peronistas que acompañaron al Gobierno
Vero Lozano explotó furiosa contra la reforma laboral: "Hijo de re mil..."

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar