El vulgar insulto de Santiago Cafiero a Jorge Lanata y la dura respuesta del periodista

Pero dicha acreditación no fue lo único que se resaltó de la entrevista radial. Allí, el canciller arremetió contra Jorge Lanata, luego de que el periodista manifestara en su programa de radio que el ministro debió haber hablado en español y tener un traductor, pero “estamos en un país donde si hablar inglés es un mérito, muestra que estamos en el horno. Fue una vergüenza”.

Ante estas declaraciones, Cafiero insultó de una manera efusiva al periodista: "Lanata said stupid things about me and I don't care. I think Lanata is a dickhead". Traducido al español quiere decir: “Lanata dijo cosas muy estúpidas sobre mí. Creo que es un cabeza de pene”.

Cafiero viajó esta semana a Dubái para visitar la exposición vigente desde octubre y hasta fines marzo que tiene como objetivo agilizar e impulsar la relación entre distintas naciones con el foco puesto en el desarrollo y la innovación bajo el lema Connecting minds, creating the future ("Conectando mentes, creando el futuro").

La respuesta de Lanata: "No estás a la altura de las circunstancias, es una vergüenza"

Jorge Lanata

Jorge Lanata, en su programa radial de este viernes por la mañana, respondió a la ofensa: “Me enteré de que Cafiero estuvo hablando de mí. Me sorprendió, me causa gracia. El desubicado es él. Mientras estabas en la librería, hubieras leído libros en inglés y escuchado pronunciación", expresó en el inicio de su descargo. Y agrego: "Y si no, hubieras dicho que no cuando te ofrecieron el puesto, porque si a mí me ofrecen asumir en la Comisión de Energía Atómica, diría que no porque no entiendo un carajo; uno tiene que reconocer su limitación”.

Pero, aunque parecía que eso era todo del cruce, Lanata continuó arremetiendo contra el ministro y le aconsejó que haga un curso porque de esta forma no merece estar en el puesto de canciller: “No te hago buylling, Cafierito. Vos no tenés experiencia en relaciones internacionales y encima no pronuncias bien inglés. Hace un curso, andá a Icana, no sé qué decirte, pero no podés estar en el lugar que estás porque no estás a la altura de las circunstancias, es una vergüenza”.