Elecciones 2023

espert.webp José Luis Espert sella su alianza con Juntos por el Cambio. (Foto: archivo)

José Luis Espert ultima los detalles de su alianza

Espert reiteró en los últimos días que busca un nuevo "espacio opositor" en el principal distrito del país para unificar posiciones entre todos los sectores comprometidos con que el "populismo no vuelva nunca más".

Desde el círculo íntimo del legislador expresaron a la agencia Télam que esta alianza se concretaría a fines de abril o comienzos de mayo.

Fuentes del Avanza Libertad sostuvieron que "no se descarta nada" en cuanto a la posibilidad de que el economista no se presente como candidato a gobernador y vaya con algún otro rol en las listas de ese eventual frente opositor.

"Yo planteo, en diálogo con los referentes de JxC, la conformación de un nuevo espacio opositor. Me he reunido con (la presidenta del PRO) Patricia Bullrich; (el expresidente Mauricio) Macri, el jefe de Gobierno porteño, (Horacio Rodríguez) Larreta, y con una gran cantidad de dirigentes, y están con muchas ganas de que se componga este espacio opositor para que el populismo no vuelva nunca más", había señalado el economista en declaraciones a la emisora marplatense Radio Brisas.

Espert también "sigue con reuniones" con distintos dirigentes de JxC como la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió, el exsenador Miguel Ángel Pichetto y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

La diputada y exgobernador María Eugenia Vidal confirmó esta posibilidad durante la última semana, al afirmar que Espert "ya se está sumando a JxC".

"Es una buena noticia que se quiera sumar", manifestó Vidal, y agregó que como Milei "dijo que no quiere ser parte", esa es una discusión que JxC "no dará".

Debido a ese movimiento de Espert, la diputada Carolina Píparo anunció su ruptura con el bloque Avanza Libertad, que integraba junto al economista, por "visiones políticas incompatibles que se fueron suscitando en el último tiempo".

"Tomo esta decisión basándome en la coherencia como base rectora para seguir defendiendo los intereses de los miles de bonaerenses que me han elegido para representar desde esta banca las ideas de la libertad", señaló la diputada en la nota oficial dirigida a la Presidencia de la Cámara.

Espert no se expresó al respecto y dijo que su objetivo es "unir a la oposición en una gran PASO contra el gobernador (Axel) Kicillof".

milei.jpg Javier Milei avanza en un armado nacional que lo posicione como la tercera fuerza. (Foto: NA).

Elecciones 2023: el "león libertario" elige competir solo

Pero el partido de Milei, La Libertad Avanza, no está encaminado en la misma dirección. Si bien desde ese sector confiaron a Télam que existe un "buen diálogo" con Patricia Bullrich, no arriesgaron que exista algún tipo de acuerdo.

La Libertad Avanza aún no tiene cerradas sus listas y en muchos distritos claves del país no hay todavía un candidato definido, tal como se registra en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Desde el frente libertario se sostiene una política de incluir en las listas a personas que "no provengan de la política".

"El 98% están conformadas por candidatos que nunca participaron. Priorizamos la gente de trabajo, que sabe lo que es pagar un sueldo, que sabe del sacrificio que hay que hacer diariamente porque la situación económica es gravísima y empeora cada vez más", dijo el candidato a gobernador por la provincia de Neuquén de La Libertad Avanza, Carlos Eguia.

A pesar de ponderar la falta de participación política de sus candidatos, Milei selló en Tucumán un acuerdo con Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Bussi, y sumó en Escobar a Maximiliano Patti, hijo de Luis Alberto Patti, el subcomisario de la Policía Bonaerense y exintendente de ese municipio condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.

Además, en La Rioja, La Libertad Avanza lleva de candidato a gobernador a Martín Menem, sobrino del expresidente Carlos Menem.

Desde el frente libertario lanzaron una campaña para conseguir 100 mil fiscales voluntarios en todo el país, y aseguraron que ya obtuvieron 25 mil inscriptos.

El espacio evaluó que ese resultado expresa algo similar a lo que dicen las encuestas: que la figura de Milei "crece día a día".

Milei tiene programada una visita a Tierra del Fuego la semana próxima, y el dirigente de Republicanos y candidato a legislador de esa provincia Agustín Coto expresó que "hay un gran entusiasmo por colaborar".

Por todo eso, desde la campaña del economista se muestran confiados en que podrán enfrentar "de igual a igual" a las coaliciones más consolidadas.