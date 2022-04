Elecciones 2023: Juntos por el Cambio condenó el exabrupto de Alberto Fernández y le envió un mensaje

El funcionario indicó que las declaraciones del presidente “no sirven” y, al mismo tiempo, se jactó que desde su espacio el foco "está puesto en la gente y en el hoy".

Además, en el acto que mantuvo por la mañana junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que “es un error pensar en candidaturas”.

Rodríguez Larreta: “No tengo contacto con el Presidente”

larreta-ciclolectivo2022-pasesanitario.jpg Rodríguez Larreta anunció la "vuelta a la normalidad" en las escuelas porteñas: sin burbujas ni pase sanitario (Foto: Telam).

Horacio Rodríguez Larreta reveló que "desde hace meses" no tiene trato con Alberto Fernández. La declaración fue durante la presentación de un plan para recuperar la costa del distrito con parques y un homenaje a las víctimas del atentado contra la AMIA, que se extenderá por 25 kilómetros, desde la Avenida General Paz hasta la desembocadura del Riachuelo,

“La verdad es que hace muchos meses, no sé si un año, que no tengo contacto con el Presidente. Ahora, eso no quita que desde el gobierno de la Ciudad tengamos toda la actitud y la colaboración necesaria cuando se requiere coordinar refuerzos”, concluyó.