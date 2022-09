El régimen de elecciones primarias rigen desde diciembre de 2009, a partir de la sanción de la Ley 26.571.

PASO: el comunicado de Juntos por el Cambio en el que expresó el rechazo del proyecto

A través de un comunicado, la principal bancada de Juntos por el Cambio, señaló: "El Gobierno nacional busca cambiar las reglas, a poco tiempo de las elecciones y a las apuradas, porque sabe que en tres años de gestión lo único que hizo fue ocuparse de sus propios intereses en lugar de solucionar un solo problema de la gente".

"La Argentina atraviesa una de las crisis más graves de su historia: inflación, pobreza, corrupción, violencia e inseguridad son las preocupaciones de la mayoría de los argentinos. El Gobierno sabe del descontento de las mayorías con su gestión y busca recurrir a toda trampa que esté a su alcance para intentar debilitar a la oposición", continuó el texto.

Para los 50 diputados del PRO, "es una locura que quieran cambiar las reglas de juego electoral a pocos meses de la elección y sin hacerlo por un mínimo consenso. Es jugar sucio, violar las normas básicas de convivencia y ponen en riesgo el sistema democrático".

El comunicado añadió que "para eliminar las PASO, el oficialismo necesita el apoyo de otras fuerzas en el Congreso porque hoy no cuentan con votos propios para hacerlo. Por eso, es muy importante que la sociedad rechace y le reclame a los otros bloques no oficialistas que no le hagan el juego al gobierno kirchnerista dándole los votos que le faltan".

Eliminación de las PASO: presentarán un proyecto en Diputados

elecciones1.jpg PASO2021 (Foto: Télam)

El diputado nacional de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo, anticipó este martes que trabaja en un proyecto de ley para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, iniciativa que presentará una vez que esté lista en los próximos días.

"Nosotros hemos eliminado las PASO en nuestra provincia porque no han cumplido su función en ningún momento ni las ha utilizado prácticamente nadie. Lo hemos hecho hace cuatro años, cuando yo era Ministro de Gobierno. Estamos de acuerdo con eliminarlas, vemos que en el país pasa lo mismo", aseguró el rionegrino en Diputados TV.

El tema de la suspensión de las PASO es un asunto que el Gobierno dejó correr y que puso en guardia a la oposición que necesita de ese instrumento y de esa instancia para dirimir sus liderazgos y ordenar sus respectivas internas.

"Coyunturalmente a veces le conviene a un sector y a veces a otros. Pero en definitiva, implican un enorme gasto para el Estado", argumentó el rionegrino.

"En definitiva, le estamos pagado desde el Estado el juego a muy pocos. Nosotros estamos elaborando un proyecto para que sean suspendidas o eliminadas. Nosotros creemos que esto hay que resolverlo este año", afirmó Di Giacomo, quien pertenece al interbloque Provincias Unidas, que suele votar en sintonía con el oficialismo.

Eliminación de las PASO: la postura del presidente Alberto Fernández

Alberto Fernandez ONU Captura.png

El presidente Alberto Fernández aportó su visión al respecto en una conferencia de prensa durante su gira por Estados Unidos, donde asistió la 77° Asamblea General de la ONU.

"Es un debate que está abierto, pero no quiero opinar sobre esto porque estoy con mi cabeza puesta en otros problemas. No estoy pensando en las PASO ni en reelecciones ni en cuál es la coyuntura política y personal ni de mi espacio político. No tengo mucho más que agregar a lo que dijo Axel (Kicillof). Es un debate que se ha abierto, pero hay que ver cómo evoluciona", apuntó.