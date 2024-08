Elisa Carrió criticó el veto a la movilidad jubilatoria: "¿Quién es más cruel con los viejos y los niños, Javier o Mauricio?"

La ex legisladora respondió a su propio planteo: "No sé pero del cielo esto no viene".

Carrió hizo referencia así al anuncio de Milei de vetar la ley de aumento de jubilaciones sancionada el jueves último por el Senado, en una decisión que fue respaldada por Macri con el argumento de que "ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal".

La Coalición Cívica formó parte de la disputa entre el oficialismo y la oposición alrededor de los aumentos de los haberes jubilatorios.

Embed Adivina adivinador quién es más cruel con los viejos y los niños , Javier o Mauricio

No se pero del cielo esto no viene.



Un beso. Lilita — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 23, 2024

El proyecto de la Coalición Cívica

En febrero, cuando cayó ley Bases y el gobierno se quedó sin un mecanismo para su regulación, fue la CC la que presentó un proyecto que buscó actualizaciones mensuales y que los jubilados no perdieran poder adquisitivo.

Paralelamente, Carrió criticó al Gobierno nacional al señalar que no pregona “una economía liberal sino una dirigista”.