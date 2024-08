Macri respaldó el veto de Milei por las jubilaciones: "No se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal"

El exmandatario también criticó a los senadores que impulsaron el proyecto, señalando que son los mismos que en el pasado se opusieron al cierre de empresas estatales deficitarias y corruptas. Además, recordó que fueron quienes aprobaron la apertura de universidades públicas, las cuales considera fuentes de despilfarro y corrupción.

“La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción”, agregó el exmandatario.

Embed

En la misma línea, recalcó: “Hay que recordar, también, que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro, y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos”.

A pesar de sus críticas previas hacia el entorno libertario, la relación entre Macri y Milei parece mantenerse firme. El expresidente incluso visitó la quinta de Olivos para cenar con el mandatario tras la votación en la Cámara de Diputados, donde el bloque del PRO rechazó un decreto que aumentaba el presupuesto de la SIDE.

El Senado aprobó el proyecto que aumenta las jubilaciones y modifica su fórmula

Ayer, el Senado aprobó en general el proyecto que venía de diputados que aumenta las jubilaciones en un 8,1 por ciento y pliega su actualización mensual al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El presidente Javier Milei aseguró que lo vetará.

El inició de su discusión se demoró varios minutos porque la senadora del PRO y presidenta de la Comisión de Previsión Social, Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), se habría negado a ser la miembro informante del proyecto.

movilidad-jubilatoriajpg.webp

La presentación del proyecto, que cuenta solo con 13 artículos y que consiguió ser dictaminado por una mayoría construida por el kirchnerismo, radicales y un bloque federal, quedó en manos del senador Mariano Recalde (CABA), de Unión por la Patria, que comenzó su alocución pasadas las 12.30.

Además del aumento de 8,1 y el cambio en la fórmula de actualización ahora basada acorde al IPC, la iniciativa contempla que, en marzo de cada año, se aplicará un aumento del 50 por ciento de la variación de la de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.

El Gobierno había explicado los motivos del rechazo

Semanas atrás, la Casa Rosada envió al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al titular de la ANSES, Mariano de los Heros, para defender el "déficit cero" que promueven Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Los funcionarios postularon que aceptaban el 8,1, pero no harían lugar al resto de los puntos. No obstante, la propuesta del 8,1 también fue condicionada por los emisarios del Poder Ejecutivo al sostener que no sería de forma retroactiva a enero, mes en el que las jubilaciones subieron 12,5 frente al 20,6 que fue la inflación, sino al mes siguiente de la promulgación de la ley.