Elisa Carrió dijo que Cristina Kirchner "volteó" a Alberto Fernández: "Ya no es presidente"

En diálogo con radio Mitre, Carrió dijo que "el Presidente simbólicamente se retiró, le han quitado toda mínima capacidad de maniobra".

Asimismo, planteó que hay "un juego sin salida" en el Frente de Todos donde Cristina Kirchner busca "no tumbarlo pero a la vez sostener a un presidente en el vacío".

"Hay momentos de enorme fragilidad donde un golpe voltea, lo que no midió ella es la capacidad de golpear las instituciones al punto de no querer ser Presidente, no tumbarlo pero a la vez sostener a un Presidente en el vacío, este es un juego sin salida", señaló.

Por otra parte, dijo que la vicepresidenta busca "la impunidad, que no la va a lograr", pero que "en el medio hace caer y licuar la posibilidad de una Argentina que transite".

"Mi única obsesión es que Argentina transite con la máxima porción de no violencia necesaria hasta las elecciones del año que viene. No puedo excluir la reacción social", reflexionó.