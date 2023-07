Elisa Carrió fue dada de alta tras su descompensación: cómo sigue su recuperación

image.png

La exdiputada nacional Lucila Lehmann, referente de Carrió en Santa Fe, contó esta mañana que "fue un accidente isquémico transitorio que se revirtió rápidamente, fue un alerta, el cuerpo da señales".

Lehmann había anticipado este jueves que debido a su buena evolución "Lilita" hoy recibiría el alta y contó que la dirigente chaqueña, de 66 años, "tiene patologías previas, tuvo un infarto, diabetes, es una paciente de riesgo que requiere cuidados particulares".

En ese sentido, explicó como posibles causas del malestar de Carrió "la campaña, los desajustes, andar con custodia todos los días de tu vida" y explicó: "Es un estrés constante, ella se la banca por su personalidad pero la verdad es que no deja de ser una persona".

¿De qué se trata un accidente isquémico transitorio (AIT)?

Para entender los alcances del cuadro que atravesó la política, A24.com consultó al prestigioso neurólogo Alejandro Andersson, neurólogo director médico del Instituto de Neurología Buenos Aires (I.N.B.A). "Los accidentes isquémicos transitorios son un tipo de accidente cerebrovascular, pero reversibles, es decir, que hay un bloqueo transitorio, una obstrucción a la circulación de sangre arterial, que lleva oxígeno y glucosa a las neuronas, en algún sector, en alguna parte del cerebro", explicó el experto.

"La característica principal de estos cuadros es que generalmente duran unos minutos y se resuelven por sí solos, espontáneamente revierten, sin que hagas nada", amplió.

Estudio alertó que los contagiados por coronavirus podrían sufrir "daños irreversibles" en el cerebro Estudio alertó que los contagiados por coronavirus podrían sufrir "daños irreversibles" en el cerebro

¿Cuáles son los síntomas del accidente isquémico?

Según precisó Andersson, "los síntomas de un accidente cerebrovascular isquémico transitorio, son los mismos o muy parecidos a los de un accidente cerebrovascular, pero son transitorios y no causan -por definición- daño permanente al cerebro. Es un tipo de accidente cerebrovascular isquémico, o sea que no son hemorrágicos, no pasan porque se te rompe una arteria o un vaso sanguíneo o un aneurisma, sino que es una arteria que se tapa un ratito transitoriamente por un trombo o por un émbolo.

De acuerdo a la Clínica Mayo de los Estados Unidos y el sitio especializado MedLinePlus, los síntomas son:

Dificultad para hablar y entender lo que otros están diciendo.

Se puede experimentar confusión, dificultad para articular las palabras o para entender lo que se dice.

Parálisis o entumecimiento de la cara, el brazo o la pierna.

Problemas para ver en uno o ambos ojos.

Dolor de cabeza muy brusco, severo y repentino.

Problemas para caminar.

La importancia de reconocer las causas de estos cuadros

El reconocido neurólogo dijo a A24.com que hay que estar muy atento a la evolución de estos pacientes y a identificar las causas. ¿Por qué? "Una tercera parte de estos pacientes nunca repite este tipo de episodios, pero hay otro tercio que sí lo repite y puede hacerlo varias veces y el tercer tercio es el peor y que puede presentar ACVs definitivos, por ello hay que estar alertas".

"En Argentina hay muchos ACVs, sumando todos (hemorrágicos, isquémicos, transitorios y no transitorios), se puede decir que ocurre en Argentina un ACV cada tres o cuatro minutos, en todo el país", advirtió.