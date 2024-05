Empieza el debate por la Ley Bases con un primer conflicto entre el Gobierno y la oposición por la fecha de tratamiento

Martes 14 hs

Dr. Guillermo Alberto Francos, Ministro de Interior de la Nación.

Ing. José Rolandi, Secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Dra. María Ibarzabal Murphy, Secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Presidencia de la Nación.

Lic. Carlos Jorge Guberman, Secretario de Hacienda del Ministerio de Economía.

Dr. Eduardo Rodríguez Chirillo, Secretario de Energía de la Nación del Ministerio de Economía.

Miércoles 10 hs.

Dr. Eduardo Rodríguez Chirillo, Secretario de Energía de la Nación del Ministerio de Economía.

Dr. Julio Cordero, Secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

Jueves 9 hs.

Debate de senadores y firma de dictamen

Este es el cronograma planteado por el oficialismo. Si hubiera dictamen este jueves, se podría estar votando la ley el 16 de mayo porque en el Senado se necesitan 7 días entre el dictamen y el tratamiento en el recinto.

La mirada de la oposición

El problema es que la oposición -incluso la dialoguista- no acepta este cronograma. El oficialismo no cuenta con las firmas necesarias para lograr un dictamen de mayoría en estas condiciones. Se necesitan 9 firmas por comisión y sí o sí necesita el aval del radicalismo y de algunos otros senadores que están en el medio.

"Nosotros somos senadores. No somos una escribanía de Diputados", dijo Edgardo Kueider, senador por Entre Ríos, que además es presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El peronismo también se manifestó en contra de un trámite exprés. El senador José Mayans ya advirtió que no lo permitirán: "Quieren que solo venga Francos a demorar tiempo. No sabemos si lo que dice es real porque después lo desmiente el Presidente", se quejó.

Desde el radicalismo (cuyos votos son clave) plantearon la necesidad de invitar a los gobernadores, tanto a las comisiones como a reuniones privadas. Quieren saber cuál es el compromiso del gobierno a cambio de la votación de la ley.

Otros senadores que están en el medio quieren que antes de votar vaya el jefe de Gabinete, Nicolás Posse al Senado a dar el informe bimestral que le corresponde constitucionalmente. La visita estaba prevista para el 15 de mayo pero ahora está virtualmente pospuesta y sin fecha. "No le vamos a dar facultades delegadas a un Jefe de Gabinete que no le conocemos la voz", dijo una senadora de las que todavía no definió su voto ante la consulta de A24.com.

La oposición dialoguista cree que este cronograma es más viable con dos semanas (mínimo) de audiencias en comisiones para debatir y estudiar el tema, que se va a analizar en un plenario de varias comisiones.

Martes 7: empieza debate en comisiones.

Jueves 16: firma de dictámenes

Jueves 23: tratamiento en recinto (debe pasar una semana desde el dictamen). Votación y vuelta a Diputados.

La impugnación del peronismo

Por otro lado desde Unión por la Patria de Diputados se quejaron por la comunicación que hizo la Cámara baja al Senado al remitir el proyecto de ley aprobado. Advirtieron que tiene diferencias la votación respecto a lo que llegó efectivamente a la Cámara alta.

"El texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto", se quejó Germán Martínez, jefe de bloque del peronismo en Diputados.

"Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado", planteó.

Desde el Gobierno salieron a responder a través del vocero presidencial Manuel Adorni que se "trató de un error de tipeo".

Mientras tanto, el conflicto sobre cómo y cuándo se va a votar sigue abierto.