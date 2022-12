En el brindis de fin de año, Alberto Fernández fustigó al periodismo y pidió un particular deseo

"Creo que como país que somos, cada uno de nosotros tiene que hacer su parte. Si uno revisa va a encontrarse con muchos datos muy positivos en la Argentina", aleccionó.

"Yo creo que si todos ponemos nuestra parte, podemos hacer las cosas un poco mejor. Yo soy muy crítico de cómo funciona la política y me siento parte de la política y no reniego de la política. ¡Y sí! reniego de todos los discursos antipolítica, porque la única forma de mejorar la democracia es con política. Me parece que todos deberíamos revisarnos cómo funcionamos, cómo estamos haciendo lo que hacemos cada uno en su ámbito. Porque no estamos funcionando bien", reconoció.

"Me asombran las cosas que se dicen en la prensa y que se hacen, esas cosas me asombran, y que además se escriban esas cosas. Me gustaría preguntarles dónde están los 30 millones de dólares que recibí para ser candidato, por ejemplo; me encantaría que me lo conteste; que me expliquen cuál es mi problema de adicción al alcohol, cuál es mi problema de adicción a las a los psicofármacos, la verdad me encantaría que me lo expliquen", planteó en crítica a los medios.

Los deseos para 2023

Alberto-brindis2.jpeg

Por último, planteó sus deseos para el año entrante: "Es una tarea muy seria, la que ustedes ejercen como para tomarla tan en broma. Es muy serio, pero lo importante es que vamos a tener un buen año, somos campeones del mundo. Si todo sale bien, el año que viene Argentinos Junior va a ser campeón y de verdad les deseo lo mejor".

"Espero que disfruten, mis mejores deseos para ustedes, para sus familias, para sus seres queridos, salud para todos, trabajo, salud trabajo, y que las cosas van a ir mejorando, y amor y amor, que también nos hace falta los argentinos. Salud y gracias a todos y todas", concluyó Alberto Fernández.