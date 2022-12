A 2 años del aborto legal, Alberto Fernández acusó a Mauricio Macri de intentar frenar la ley

En el acto, también fue reconocida la labor de los exfuncionarios Ginés González García y Elizabeth Gómez Alcorta.

Alberto Fernández cruzó con dureza a Mauricio Macri: qué dijo

Fernández amplio su acusación y sostuvo que "para 2020 había un Presidente que llamaba a los gobernadores para decirle que voten, y en 2018 había otro que les decía 'te pago para que no votes'".

61027833eec15_1200.jpg El mandatario cargó contra Mauricio Macri, al que culpó de "pagarle a los gobernadores" para que votasen en contra del proyecto de ley cuando se trató bajo su gestión (Foto: Télam).

En este sentido, cabe recordar que en 2018, gestionaba Cambiemos y Mauricio Macri lideraba el Gobierno. En ese entonces, el proyecto de ley obtuvo media sanción en Diputados, pero el Senado lo rechazó y no se pudo volver a tratar durante un año.

Durante el acto en Rosada, el mandatario planteó: "Tampoco lo cuento como un mérito, fue mi convicción, y dos años después estoy muy satisfecho porque los daños en la salud o las muertes se han reducido".

"Eso lo que indica es que había muchos daños en la salud de las mujeres por abortos mal practicados. Deja de ser una ley promotora de las mujeres, es una ley promotora de la vida y de la salud de las mujeres", indicó el mandatario utilizando una corbata verde.

Aborto legal y balance positivo

Por otra parte, afirmó: "Uno puede ponerse el sombrero de hipócrita y decir 'de esto no hablemos y hagamos de cuenta que esto no ocurre', porque ocurre. Nunca he sabido ponerme el sombrero de hipócrita porque detesto la hipocresía social".

Foto: Campaña Nacional por el aborto seguro, legal y gratuito Alberto Fernández celebró los dos años de la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y cargó contra el exmandatario Mauricio Macri (Foto: archivo).

Para Fernández, la ley fue un triunfo colectivo "contra la hipocresía" dado que además de "ampliar derechos", logró que "para muchas mujeres deje de ser un problema lo que antas era un problema".

"El logro es colectivo, en todo caso fue el Gobierno el que se decidió a impulsarlo, trabajarlo, encontrar el momento y trabajar políticamente para que todos entiendan que había que hacerse cargo del problema que tenía que ver con un tema de salud pública y de derecho de la mujer", indicó.

Por último, aseguró que la sanción fue el resultado de un cambio cultural y de la lucha del movimiento de mujeres que logró afianzar las ideas. "Siento que lo hicimos, y que además, fue de las mejores leyes que pudimos sacar. Hagamos todos lo necesario para que en la Argentina terminemos lo más rápido posible con las hipocresías", concluyó Fernández.