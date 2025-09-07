En el peronismo festejaron el importante triunfo y hablaron de "una paliza"

En Almirante Brown, el peronismo ganaba antes de las 8 por 25 puntos. "Esto marcaría que se gana la tercera por 15/17 puntos, y ganando bien la primera, y bien la Provincia". Las mesas testigo hablan de 55 a 26.

También el mapa de la Provincia depararía una sorpresa. En la previa se esperaba que el interior sea todo violeta y compensara el mal dato del conurbano. Sin embargo, ese pronóstico no se contrastará en la realidad. El territorio estaría quedando dividido con una gran elección del peronismo en el interior bonaerense.

Nota en desarrollo