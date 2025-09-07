En el peronismo festejaron el importante triunfo y hablaron de "una paliza"

Pasadas las 19 horas en el peronismo descontaban una amplia victoria frente a La Libertad Avanza. La pregunta era por cuánto. Por eso, apenas cerrados los comicios pidieron cautela: "Paso a paso", decía a A24.com un importante dirigente del espacio.
Los dirigentes de Fuerza Patria creen que la elección fue mucho mejor que lo que esperaban. En algunos distritos podría haber una ventaja de más de 30 puntos.
Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires (Foto: archivo).
Pero a medida que avanzaba la jornada, y antes de conocer los datos oficiales, ya el clima era de mayor euforia. "Fue una paliza", se sinceraron.
A las 19 en el peronismo se hablaba de una diferencia de 8 puntos. Pero a medida que ingresaban los datos de las mesas testigo se empezó a hablar de una brecha de más de dos dígitos. Media hora después, algunos distritos ya habían avanzado fuerte en los recuentos. Aunque no se pueden publicar oficialmente, en Avellaneda había una diferencia de 35 puntos a favor del peronismo. Algo similar esperaban en Matanza, Lomas y Almirante Brown.
Los números en el conurbano muestran además un mapa pintado enteramente de celeste, con excepción de tres intendencias: Vicente López, San Isidro y San Miguel; aunque en este último habrá que ver los datos finales, porque el oficialismo municipal llevó "boleta corta" sin candidatos provinciales.
En Almirante Brown, el peronismo ganaba antes de las 8 por 25 puntos. "Esto marcaría que se gana la tercera por 15/17 puntos, y ganando bien la primera, y bien la Provincia". Las mesas testigo hablan de 55 a 26.
También el mapa de la Provincia depararía una sorpresa. En la previa se esperaba que el interior sea todo violeta y compensara el mal dato del conurbano. Sin embargo, ese pronóstico no se contrastará en la realidad. El territorio estaría quedando dividido con una gran elección del peronismo en el interior bonaerense.
Nota en desarrollo