Mauro Icardi se borró los tatuajes de Wanda Nara y la China Suárez lo mostró en redes

Más adelante, Angie Balbiani explicó cuál sería el único motivo por el cual la Justicia podría rechazar el pedido de restitución de las menores a Turquía, solicitado por Icardi: “Hay un solo motivo por el cual no se otorga la restitución internacional, si se prueba la violencia de género el pedido se cae”.

En cuanto al vínculo actual entre el futbolista y sus hijas, Balbiani detalló que el juez Agopián respondió a la solicitud formal enviada por las autoridades de Turquía e Italia a la Justicia argentina, en la que se pedía información sobre el estado de la causa de restitución internacional de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Según la periodista, el magistrado confirmó que existe un régimen de comunicación entre las niñas y su padre, aunque reconoció que en la práctica no se está cumpliendo. El motivo: “Se bloquearon de redes sociales, de WhatsApp, en realidad se bloquearon a las nenas del padre”, dijo la panelista.

Con la presión diplomática de Turquía e Italia y la intervención de la Cancillería argentina, el juez Agopián deberá continuar informando sobre el desarrollo del expediente y asegurar que se respeten los acuerdos internacionales vigentes en materia de restitución de menores.