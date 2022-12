En la Ciudad ahora hay que sacar turno para vacunarse contra el coronavirus: cómo y dónde hacerlo

Vacunación: ¿cómo sacar turno?

Como se detalló en la presentación, todas aquellas personas que deseen vacunarse deberán reservar su turno en la web de la Ciudad www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/vacunación-covid-19, "con el fin de realizar el proceso de inmunización de la manera más ordenada posible para todos los vecinos".

También está disponible el boti 11-5050-0147 para turnos en general, y la línea al 147 para solicitar la vacunación a domicilio ante situaciones particulares.

vacunacion covid telam (1).jpg El Cofesa acordó comenzar a vacunar con la tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus (Foto: Télam).

La Ciudad abre cinco nuevos centros de vacunación COVID-19

A partir de este martes 13 de diciembre, comenzará a funcionar una posta en Palacio Lezama. Además, en los días sucesivos abrirán los centros de vacunación de Corralón Floresta y Templo Budista.

El viernes 16 de diciembre volverán a brindarse turnos en La Rural (entrada por la calle Cerviño). Esta posta contará con 30 puestos de vacunación durante la mañana y 15 durante el turno tarde. El lunes 19 de diciembre se ampliará la capacidad a 30 puestos que funcionará durante todo el día.

Además, el lunes 19 de diciembre se abrirá la posta de vacunación en Parque Chacabuco, con cinco puestos de vacunación que serán ampliados progresivamente hasta llegar a 20, a partir del jueves 22 de diciembre.

Estos nuevos puntos se agregan a los ya existentes: Museo de Arte Español Enrique Larreta, Club San Lorenzo, Centro Islámico, Colegio de Abogados, ex Detectar Devoto, Ministerio de Salud y Hospital Zubizarreta.

vacunacion coronavirus - covid 19- ciudad- FOTO PRENSA CABA.jpeg En Ciudad ahora hay que sacar turno para vacunarse contra el Covid-19: cómo y dónde hacerlo (Foto: Prensa de CABA).

Las nuevas postas estarán abiertas de lunes a viernes, hasta el último día hábil del mes de diciembre, y permitirán duplicar la disponibilidad de turnos. Durante los sábados, domingos y feriados funcionarán los mismos centros que venían haciéndolo hasta el momento, sin modificaciones.

Fernán Quirós se desmarcó de la recomendación nacional

El Ministerio de Transporte de la Nación recomendó volver al uso de tapabocas en colectivos y trenes, tanto de corta como de larga distancia.

Al ser consultado al respecto, el ministro de Salud porteño manifestó: "Los momentos de imposición de medidas tenían que ver con momentos en donde la protección inmunológica no era suficiente. Ya no estamos en ese escenario. No tiene ningún sentido hoy".

Y remarcó que lo fundamental "hoy" es tener el esquema de vacunación completo.

Más allá de su observación, señaló que "quienes quieran protegerse por encima de la media puede usar el barbijo".

Por último, descartó medidas o testeos especiales para quienes vuelven del Mundial.