Pero Cristina Kirchner no termina de definirse por ninguno de ellos y la incertidumbre crece. En un segundo plano no descarta a Kicillof, aunque el gobernador bonaerense apuesta por su reelección. Ahora corre el reloj hasta el sábado 24 de junio, fecha tope de la inscripción de los candidatos.

“Axel (Kicillof) va a hacer lo que el espacio defina como mejor estrategia”, decían este jueves, escuetamente, a A24.com cerca del gobernador bonaerense.

Significativos elogios a Alicia Kirchner y a Gabriel Katopodis

Sin embargo, en el discurso de ayer en Santa Cruz, Cristina Kirchner le destinó significativos elogios a la gobernadora de esa provincia, su cuñada Alicia Kirchner, y al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, al que calificó como uno de los “funcionarios que funcionan”. En boca de Cristina Kirchner, es casi un lanzamiento al ruedo electoral. Cerca de Katopodis evitaron responder las consultas acerca de si había recibido sondeos del kirchnerismo.

Mientras tanto, anoche todavía no se había resuelto el conflicto del kirchnerismo contra el embajador Daniel Scioli por la conformación de los frentes electorales. El sciolismo denunciaba operaciones persistentes para borrar con el codo los acuerdos que habían escrito con la mano para intercalar los candidatos en las listas legislativas.

También cerca del ministro de Economía, Sergio Massa, había opiniones encontradas acerca de si avanzará con su postulación presidencial. Algunos lo ponen en carrera, otros intuyen que no arrancará. En tanto, un profundo silencio se apoderó de los allegados del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.

Cristina Kirchner desconfía de la economía y temores por su delfín

Cristina Kirchner no termina de confiar en el desempeño de la economía con miras a las PASO del 13 de agosto. Por lo tanto, Massa, que es el ministro, no la termina de convencer. Wado De Pedro es un candidato aún no instalado y una derrota suya conlleva el riesgo de afectar personalmente a ella, porque es incondicional a ella misma.

Cristina Kirchner y la foto que dejó una señal sobre la posible fórmula presidencial. Wado de Pedro y Sergio Massa juntos y a otro costado Axel Kicillof. Máximo Kirchner el armador político. Foto kirchnerismo.jpg

Otras fuentes aseguran a A24.com que la vicepresidenta “tiene todo decidido y juega con los tiempos electorales”. Pero la realidad es que ninguno de los principales dirigentes, ni siquiera los candidatos, saben cuál será su decisión final.

A tal punto llega la incertidumbre que otras versiones este jueves daban cuenta de que el candidato presidencial podría ser Kicillof, avalado por la vicepresidenta, y Massa iría por la gobernación bonaerense. Una variación de esa especie decía que Massa peleaba la provincia con Wado De Pedro.

En el massismo había posturas encontradas. “Massa quiera o no es ineludible como candidato. Por sus condiciones. Lo veo absolutamente en carrera”, analizó una legisladora del Frente Renovador. “Me parece que no va a salir”, dijo a A24.com otro legislador del entorno de Massa.

A tal punto llegaban las incertidumbres en este jueves. Desde el equipo de comunicación del Ministerio de Economía, por la mañana predominaba el pulgar para arriba, mientras que por la noche había gestos de falta de información.

Se cuentan todas estas versiones no como un ejercicio anticipatorio, sino como una muestra del estado de confusión general que rige en el espacio que solo espera las decisiones que debe tomar una sola persona.

Rodríguez Larreta se encamina a elegir a Morales como vicepresidente

Mientras tanto, en Juntos por el Cambio el debate pasó a ser la elección de los candidatos a vicepresidente de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta, porque ambos precandidatos presidenciales, los que más miden para la PASO, quieren compañeros de fórmula radicales.

Después de un cierre de frentes electorales donde aún permanecen las tensiones, las principales discusiones quedaron saldadas. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quedó afuera del frente opositor, mientras que el economista José Luis Espert ingresó en la alianza y ahora deshoja la margarita entre ser candidato a presidente o a gobernador de Buenos Aires o a senador.

Patricia Bullrich lo tentó con ser candidato a senador en la boleta que ella encabezará como candidata a presidenta. Pero Espert está políticamente más cerca de Rodríguez Larreta, aunque mirará las encuestas para definir.

Por ahora, el único posible candidato a vicepresidente que se le conoce a Rodríguez Larreta es Gerardo Morales. “Todos creen en el radicalismo que Morales será el vice de Larreta. No hay indicios de que no sea así”, señalaron en la conducción del radicalismo. “Cuando lo agarraron los movileros,al llegar a la convención de la UCR en Parque Norte, Morales dijo que Larreta puede ser su vice o él su vice, riéndose. Está cantado”, señaló un dirigente radical de peso a A24.com.

En las últimas semanas, Larreta también cosechó el respaldo del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdes, que respaldó el ingreso de Schiaretti a Juntos por el Cambio. “Por ahora no hay nada de nada del vicepresidente, por ahora es Morales, como parece obvio, pero estamos viendo algo de más atractivo electoral”, señaló a A24.com una fuente del entorno más íntimo de Larreta.

Patricia Bullrich, más cerca del bonaerense Maximiliano Abad

Por su parte, Patricia Bullrich parece hoy más cerca de anunciar una fórmula con el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, aunque todavía se mencionan en su entorno los nombres del senador Luis Naidenoff y del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, que ya se bajó.

También algunos hablan del economista Carlos Melconián. Sin embargo, el único nombre con peso territorial es el de Abad, que tiene la llave del apoyo de varios intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires.

Bullrich necesita hacerse fuerte en la mayor provincia del país para apuntalar también a su candidato a gobernador, Néstor Grindetti, y a su propia boleta, y de ese modo contrarrestar la mayor intención de voto de Diego Santilli, el candidato a gobernador de Larreta en la provincia.

De ese modo, el radicalismo quedaría dividido: Bullrich contaría con el peso del radicalismo bonaerense y también el de Santa Fe, Córdoba y Mendoza; Rodríguez Larreta quedaría con el radicalismo de Jujuy y Corrientes.

Bullrich con fuerte respaldo de la UCR en Santa Fe, Córdoba y Mendoza

El radicalismo cordobés, con Mario Negri y Rodrigo De Loredo a la cabeza, quedó enfrentado con Larreta y más cerca de Bullrich por el intento de Larreta y Morales de anexar a Schiaretti al frente opositor.

El posible futuro gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, es un viejo aliado de Bullrich y de Mauricio Macri. Y la UCR de Santa Fe hoy está liderada virtualmente por Carolina Losada que cerró filas con Patricia Bullrich y aspira a formar también una alianza con Rogelio Frigerio, candidato en Entre Ríos.

“Abad es el instrumento de Patricia para romper el radicalismo y que no se vaya con Larreta”, dicen algunos dirigentes radicales a A24.com. “Abad quedó nomás en carrera. Ya están armando las listas de la provincia de Buenos Aires los de Abad y los de Patricia. Mañana (por este viernes) hay sesión de fotos en Luján con los candidatos a intendentes de los 135 municipios y ahí van los de Abad”, dijo un dirigente radical a A24.com.

“Ya creo que se viene el anuncio. Ella necesita el radicalismo para compensar a Larreta. Abad tiene más potencial y territorio que Naidenoff”, señalan los radicales.

Katopodis, el funcionario que sí funciona y Alicia K, la mejor de todas

Mientras tanto, la vicepresidenta Cristina Kirchner pasó este jueves por Río Gallegos y no dejó definiciones sobre su futuro candidato presidencial. Sin embargo, fue muy dura contra el presidente Alberto Fernández y contra el precandidato presidencial, Daniel Scioli. La Unión por la Patria nació desunida sin muchos cambios respecto del Frente de Todos.

La única novedad es que Cristina Kirchner, que no hace elogios por casualidad, lanzó al ruedo dos nombres propios con sendos elogios: Alicia Kirchner y Gabriel Katopodis. “Pueden ser que no sean candidatos ni Massa ni Wado. Se suman los nombres de Kicillof, Alicia Kirchner y Katopodis”, dijo a A24.com un dirigente cercano a la vicepresidenta.

gabriel-katopodis.webp Katopodis, a días de la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner: "Va a ser un punto de inflexión para el país" (Foto: Telam).

Cristina Kirchner encabezó este jueves la inauguración de un hospital en Río Gallegos, junto a Alicia Kirchner. Fue allí donde elogio a Katopodis como ministro de Obras Públicas. "Cuando formamos Unidad Ciudadana, vos estabas en otro lado Kato.... Debo decirlo, lo quiero mucho, este hombre es uno de los funcionarios que sí funcionan, debo decirlo”, dijo la vicepresidenta.

“Sería injusto igualar, hay muchos funcionarios que funcionan, es cierto. El problema es que no tuvimos a los que funcionaban en los que estaban manejando la Economía y la tarasca", señaló.

Respecto de Alicia Kirchner, la vicepresidenta dijo que “fue la mejor ministra de Desarrollo Social”. Ello sumado a los elogios a Kicillof por sus lecturas sobre el FMI y las críticas a Alberto Fernández y a su ex ministro de Economía Martín Guzmán conformó un nuevo escenario en el que comenzó a hablarse ahora de Kicillof, Alicia Kirchner y Katopodis. Faltan ocho días para conocerse el candidato de ella.