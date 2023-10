En medio de la crecida del dólar, se publica el dato de inflación de septiembre y el Gobierno analiza nuevas medidas

Para el ministro Massa son clave las expectativas: para eso decidieron en los primeros días de septiembre empezar a mostrar semanalmente la inflación relevada por el ministerio de Economía. Según los números que difunde el viceministro Gabriel Rubinstein, los precios venían desacelerándose semana a semana.

Durante todo septiembre el precio de los dólares oficiales y alternativos se mostraron estables, con lo que no hubo motivos cambiarios para que la inflación se disparara.

Quizás el índice que más se acerca a la inflación que releva mensualmente el Indec es la inflación de los trabajadores que mide la UMET, universidad del sindicalista oficialista Victor Santa María. En septiembre dio 11,7%, un escalón por debajo del mes anterior pero sin grandes cambios. La interanual dio 135%

El dato positivo es que los alimentos dieron por debajo del promedio con 8,9%.

La preocupación por el dólar

El Gobierno mira con atención la nueva crecida del dólar que quedó por encima de los $1000. Las miradas oficiales apuntan enteras a Javier Milei y su espacio. Lo cierto es que en los últimos meses siempre el blue viene pegando saltos cuando se conoce el dato de inflación. Nunca tan altos como ahora.

dolar hoy.jpg

Milei decidió en los últimos días aumentar la presión sobre el dólar.

Todo empezó en Mar del Plata, donde el candidato decidió esquivar el coloquio de Idea que aglutina a los empresarios nacionales. Ahí, antes de una conferencia privada, dijo que cuanto más alto estuviera el dólar mejor sería para su plan dolarizador. Nafta al fuego.

El lunes, después del debate presidencial donde no habló del tema dólar -nadie le preguntó- decidió redoblar la apuesta: sugirió a la gente que comprara dólares porque los pesos son el “excremento” de los políticos. Insistió en lo mismo en los últimos días.

Ramiro Marra, uno de los dirigentes más importantes de su espacio (quizás el único), salió a agitar la misma bandera: hay que comprar dólares.

Las tres hipótesis sobre Milei

El Gobierno hace tres lecturas diferenciadas (y contrapuestas) de este nuevo brote de Javier Milei.

El primero es que Milei está preocpuado porque está bajando en las encuestas. Sabe que cada vez que agita, logra aumentar la bronca de los desencantados. Una estrategia que hasta ahora le dio resultado

El segundo es que está cerca de ganar en primera vuelta. Misma lógica.

El último no tiene que ver con lo electoral. Ya se sabe ganador pero necesita forzar la mayor devaluación posible para evitar pagar él el costo político de lo que pase. Si así fuera, es el esquema de “la casta”: hacer estallar la bomba para evitar que le estalle a sí mismo.

Patricia Bullrich también salió a criticar a Milei. Tuvo que mostrarse el martes con su equipo económico. Con Melconián al lado, responsabilizó a Milei y Massa por igual por la corrida.

Denuncias y allanamientos

Operativos de la Policía Federal contra arbolitos en la City porteña. Foto captura de pantalla..jpg

Massa suspendió las giras que tenía previstas en el interior. Quizás las retome este jueves o el fin de semana. Puso el foco en quedarse en Buenos Aires para contener la crisis y se llamó a silencio.

Mientras tanto, pidió redoblar los allanamientos a cuevas y arbolitos. El miércoles pasaron agentes de la Policía Federal y de la Aduana por distintas cuevas y detuvieron a 6 personas (“ciudadanos extranjeros”) con 800.000 dólares.

Señalaron a la cueva “ninbus” y a “otro cuevero que opera en calle Sarmiento”, según contaron a A24.com fuentes a cargo de la investigación. “Son solo la punta del iceberg de las verdaderas cuevas que operan de manera ilegal con el blue”, denunciaron. Los allanamientos siguieron por la noche.

En definitiva, estos procedimientos tienen dos objetivos. Por un lado, cortar el chorro de la operación ilegal con el blue; por otro, amedrentar a compradores y vendedores para romper el precio del dólar. Con operativos se corta la oferta, y si no hay oferta, no hay demanda.

Operadores de la city confirmaron a A24.com que durante el mediodía del jueves se “cortó” el precio del blue. Si bien los portales especializados mostraban precios de entre 980 y 1030, la realidad es que no se conseguían vendedores por lo que la compra resultaba nula.

Alberto Fernández le metió una denuncia a Milei y a Marra por “intimidación pública”. Es el cargo que se prevé para aquel que intenta "dar voces de alarma, hacer señales o utilizar otros medios materiales para infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes". Las penas que van de los 2 a los 6 años de prisión.

Milei salió a denunciar una persecución política y que lo quieren proscribir. Un discurso parecido al de Cristina. Los extremos se tocan.

A Massa no le gustó la denuncia. Hizo trascender que Alberto dejó la mesa servida para que acusen al oficialismo de tratar de ensuciar el juego democrático.

Operación “Tiempo”

Massa necesita tiempo. En Economía saben también que el precio del dólar empieza a crecer los días previos a que se publique la inflación; luego baja un poquito. Por eso los allanamientos buscaban tener impacto miércoles y jueves.

El mismo jueves posterior a la publicación de la inflación va a haber una reunión del directorio del Banco Central. Van a tener que decidir si aumentan las tasas de interés o si las mantienen igual. El aumento de las tasas podría servir para desincentivar a que la gente saque su dinero de los plazos fijos y que lo traslade a dólar.

Aunque no todos creen en esta estrategia. “A determinado nivel, la gente no deja de comprar dólar por un puntito más o menos de tasa de interés. A valores de pánico no hay tasa que pueda frenar”, reconoce un funcionario del Banco Central. El debate está abierto.