En medio de la fuerte interna en Juntos por el Cambio, el Frente de Todos muestra unidad y debate candidaturas

Las fechas del cronograma electoral apuran las definiciones: el próximo miércoles 14 -a 60 días de las PASO- deben inscribirse los frentes y alianzas; y el sábado 24, las nóminas con todos los precandidatos que disputarán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto.

"Antes del 14 se debe definir el nombre del frente, si será el mismo o si cambiará", anticipó Capitanich y agregó que esa situación está ligada a "las definiciones de las alianzas porque hay que ver si ratificamos o si es posible ampliar la participación con otros espacios".

Los gobernadores peronistas se juntaron y dejaron un fuerte mensaje

Luego de que ayer 13 gobernadores del peronismo y fuerzas aliadas reclamaran una "lista de unidad y consenso" con "integración federal", hoy se sumaron las vicegobernadoras y vicegobernadores de 15 distritos que, en la misma línea, advirtieron que "es imperiosa la unidad con representación federal" dentro del FDT y llamaron a "priorizar el bienestar socioeconómico" de los argentinos.

En tanto, se espera para la tarde una reunión de intendentes de la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires con el gobernador Axel Kicillof para avanzar en el mismo pedido: un candidato único del oficialismo.

Las fotos políticas del día fueron tres y casi simultáneas este mediodía: por un lado, Alberto Fernández se mostró con el precandidato presidencial y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, con quien compartió un acto en la planta de Whirlpool en Pilar, donde pidió "no retroceder, no volver para atrás", en un mensaje en clave electoral.

Por su parte, otro de los posibles postulantes a la Presidencia, el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro, compartió un acto en Tres de Febrero con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la titular de Aysa y precandidata a intendenta de Tigre, Malena Galmarini, junto a quienes inauguró una obra cloacal.

La tercera imagen estuvo protagonizada por el ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, con el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, y el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, donde se anunció un alivio fiscal para los monotributistas, en el marco de la Expo Escobar.

"Vamos a sacar adelante a la Argentina", planteó en ese acto Massa, a pocas horas del congreso nacional del Frente Renovador que se reunirá el sábado en Malvinas Argentinas para definir su estrategia electoral.

La estrategia de Agustín Rossi de cara a las elecciones 2023

En tanto, en disidencia con el sector de los gobernadores, otro de los precandidatos presidenciales, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, dijo este jueves que si bien respeta la opinión de los mandatarios, no le pareció "razonable" el planteo que hicieron en el comunicado tras la reunión de ayer en el CFI y habló de "error histórico".

"Respeto la opinión de los gobernadores, pero con ese mismo respeto quiero ser honesto. Me pareció de tono casi autoritario el 'exigimos', otra cosa es plantear que consideran mejor una lista de unidad. Tampoco sé a quién está dirigida esa exigencia. No me pareció razonable en ese sentido", afirmó Rossi en radio El Destape.

Rossi sostuvo que "es valioso que los gobernadores se hayan propuesto protagonizar este proceso a nivel nacional" pero advirtió que "tratar de imponer una lista de consenso es un error histórico", ya que los "consensos no se imponen a sangre y fuego, sino que se generan naturalmente".

En respuesta, el gobernador riojano Ricardo Quintela aseveró que los mandatarios tienen "el mismo derecho" que el funcionario a "plantear lo que creen como más conveniente" y agregó: "La exigencia no es de carácter imperativo, sino en función de los tiempos que estamos viviendo y la situación grave que estamos atravesando. Más allá de las legítimas aspiraciones de muchos compañeros, no podemos poner en riesgo la situación del país".

"Queremos una propuesta única que sintetice las aspiraciones de todos. Tiene que tener un carácter federal. Eso no implica que los gobernadores tengamos expectativas de integrar la formula, pero queremos contribuir a un programa que le dé fortaleza a esa fórmula", afirmó Quintela en declaraciones a la radio online Futurock.

En tanto, el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, dijo que "la idea es trabajar en el consenso con una fórmula federal siendo el camino el diálogo" y adelantó que "algunos gobernadores van a hablar en estos días con el Presidente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa".