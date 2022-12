En medio de la puja con el kirchnerismo, Horacio Rosatti dejó un mensaje: "Esta corte no negocia fallos"

Y añadió que el máximo tribunal "está dispuesto a apoyar a los buenos funcionarios judiciales".

El discurso de Horacio Rosatti

"La fortaleza del Poder Judicial está en su independencia, lo sabemos. Y esa independencia se traduce en la no transabilidad, la no negociabilidad de nuestras decisiones. Eso para nosotros es fundamental", planteó.

Jueces Corte Suprema 1.jpg Los jueces que integran la Corte Suprema.

Entonces graficó la situación: "Muchas veces nos preguntan ‘¿ustedes no piensan en las consecuencias de sus decisiones?’ Sí, pensamos, pero yo cuando me preguntan esto digo: quienes no han podido resolver los conflictos antes de judiciarlo, sobre ellos, ¿no recae la pregunta?”.

Sobre el rol de la Corte Suprema y su labor, sostuvo que "la peor consecuencia es aquella que se deriva de no aplicar la Constitución”.

“No tenemos que tener temor de aplicar la constitución. Nosotros no estamos para proveer felicidad a la sociedad, sino para aplicar decisiones ajustadas a la ley”, expresó en su discurso.

Y reveló: “Muchas veces nos pasa que tenemos dudas. Vivimos en un clima de tensión, rispideces, agravios e insultos. En esos momentos de confusión recuerdo a mi madre: nada mejor que cerrar los ojos, respirar hondo y hacer lo correcto. Hacer lo correcto es aplicar la ley”.

“Vamos hacia una justicia mejor”, concluyó ante el aplauso de los presentes.