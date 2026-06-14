El último adiós a Gaspi: así despidieron al youtuber los principales creadores de contenido

Davo Xeneize compartió su incredulidad y dolor: “Noticias muy tristes y muy duras las que llegan. Uno quiere creer que es mentira pero lamentablemente parece que es verdad. La vida es muy injusta y un accidente se nos llevó a Gaspi. No tengo palabras. QEPD, Gaspi. Fuerzas a todos sus familiares”.

Boffe GP, por su parte, eligió recordar los inicios compartidos en YouTube y la amistad que los unió: “No tengo ni palabras para expresar lo que siento, de verdad. Sigo en shock. Con Gaspi nos conocimos en 2017 y nos ayudamos mutuamente con YouTube y las redes ya que los dos recién arrancábamos. Al toque demostró lo humilde y tipazo que era. La vida es muy injusta a veces. Mis condolencias a su familia y a sus más cercanos. Que en paz descanses, amigo”.

Otro streamer que lo despidió fue La Cobra, quien apeló a la memoria de charlas previas y al legado que deja Gaspi en la comunidad digital: “Querido Gaspi, durísima noticia para todos. Todavía recuerdo nuestras charlas antes de la Velada y como me decías que estabas orgulloso de haber cambiado tu estilo de vida. Tuve la posibilidad de coincidir en tu camino y darme cuenta de la enorme persona que sos. La gente te recordará con una sonrisa y eso hará que estés en nuestro corazón por siempre, nunca serás olvidado. No me siento capacitado para llamarte amigo, pero quiero decirte que me alegro mucho de haber coincidido en tu camino. Que en paz descanses, leyenda”.

coscu 1 gaspi

auronplay 2 gaspi

dross 3 gaspi

ibai 4 gaspi

davooo 5 gaspi

boffe 6 gaspi

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Cómo fue la desgarradora reacción de Juli Savioli, la ex de Gaspi, minutos antes de confirmarse su muerte

El desconcierto se apoderó de las redes sociales cuando Juli Savioli, exnovia de Gaspi, compartió un mensaje lleno de angustia instantes antes de que se confirmara la muerte del youtuber en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro.

“Gente, por favor, me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién. Por favor. Alguien sabe si esto es real. ¿Está confirmado?“, escribió la influencer junto a una fotografía en la que aparece llorando.

La relación entre ambos se hizo pública en 2022, cuando Gaspi sorprendió a Juli con una propuesta de noviazgo durante uno de sus shows, frente a una multitud. Desde entonces, la pareja compartió momentos de exposición en redes sociales, donde la complicidad era evidente para sus seguidores.

Pero en abril de 2023 todo cambió: la historia se quebró tras conocerse que Gaspi le había sido infiel con otras chicas. Esa revelación marcó el final del romance, aunque no logró borrar el recuerdo de lo vivido juntos.