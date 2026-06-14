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El último adiós a Gaspi: así despidieron al youtuber los principales creadores de contenido

Coscu, Ibai, AuronPlay, Dross, Davo Xeneize y otros referentes del streaming recordaron a Gaspi con emotivos mensajes tras la tragedia en Río.

14 jun 2026, 18:38
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gaspiiii
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El golpe emocional que provocó la muerte de Gaspi se reflejó de inmediato en las redes sociales. El joven youtuber argentino, víctima del choque de helicópteros en Río de Janeiro, fue recordado por colegas y referentes del streaming que no tardaron en expresar su dolor.

Entre las primeras voces que se hicieron escuchar estuvo la de Coscu, quien apeló a la cercanía y a la memoria de un encuentro reciente: “Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo y ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta... Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo”.

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Auron Play también se sumó con un mensaje cargado de reflexión y tristeza, publicado en sus historias de Instagram: “Últimamente la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos. No puedo más. Descansen en paz ambos, os tenía mucho aprecio”.

La reacción de Dross fue breve y contundente: “Descansa en paz, Gaspi”. En paralelo, Ibai Llanos eligió un tono más visceral para transmitir su conmoción: “Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos”.

Davo Xeneize compartió su incredulidad y dolor: “Noticias muy tristes y muy duras las que llegan. Uno quiere creer que es mentira pero lamentablemente parece que es verdad. La vida es muy injusta y un accidente se nos llevó a Gaspi. No tengo palabras. QEPD, Gaspi. Fuerzas a todos sus familiares”.

Boffe GP, por su parte, eligió recordar los inicios compartidos en YouTube y la amistad que los unió: “No tengo ni palabras para expresar lo que siento, de verdad. Sigo en shock. Con Gaspi nos conocimos en 2017 y nos ayudamos mutuamente con YouTube y las redes ya que los dos recién arrancábamos. Al toque demostró lo humilde y tipazo que era. La vida es muy injusta a veces. Mis condolencias a su familia y a sus más cercanos. Que en paz descanses, amigo”.

Otro streamer que lo despidió fue La Cobra, quien apeló a la memoria de charlas previas y al legado que deja Gaspi en la comunidad digital: “Querido Gaspi, durísima noticia para todos. Todavía recuerdo nuestras charlas antes de la Velada y como me decías que estabas orgulloso de haber cambiado tu estilo de vida. Tuve la posibilidad de coincidir en tu camino y darme cuenta de la enorme persona que sos. La gente te recordará con una sonrisa y eso hará que estés en nuestro corazón por siempre, nunca serás olvidado. No me siento capacitado para llamarte amigo, pero quiero decirte que me alegro mucho de haber coincidido en tu camino. Que en paz descanses, leyenda”.

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Cómo fue la desgarradora reacción de Juli Savioli, la ex de Gaspi, minutos antes de confirmarse su muerte

El desconcierto se apoderó de las redes sociales cuando Juli Savioli, exnovia de Gaspi, compartió un mensaje lleno de angustia instantes antes de que se confirmara la muerte del youtuber en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro.

“Gente, por favor, me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién. Por favor. Alguien sabe si esto es real. ¿Está confirmado?“, escribió la influencer junto a una fotografía en la que aparece llorando.

La relación entre ambos se hizo pública en 2022, cuando Gaspi sorprendió a Juli con una propuesta de noviazgo durante uno de sus shows, frente a una multitud. Desde entonces, la pareja compartió momentos de exposición en redes sociales, donde la complicidad era evidente para sus seguidores.

Pero en abril de 2023 todo cambió: la historia se quebró tras conocerse que Gaspi le había sido infiel con otras chicas. Esa revelación marcó el final del romance, aunque no logró borrar el recuerdo de lo vivido juntos.

juli savioli gaspi

     

 

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