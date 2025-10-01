En medio de otra escalada del dólar, el Gobierno volvió a postergar aumento del impuesto a los combustibles

Desde mediados de 2024, la administración de Javier Milei desdobló en 16 oportunidades la actualización de los impuestos fijados a los combustibles para atenuar el impacto en la inflación, con el objetivo puesto en consolidar la desaceleración de los precios.

En el decreto se justificó la medida “en el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.

El Gobierno consideró “necesario para los productos en cuestión, volver a diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.

La decisión se da en un escenario de mayor presión sobre los precios por el salto del dólar tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires a principios de septiembre, por lo que el Gobierno busca atenuar un mayor impacto en la inflación en las semanas previas a los comicios nacionales.

El Ejecutivo había estipulado en agosto un reajuste parcial de los impuestos a los combustibles y difirió para septiembre y octubre el resto del ajuste pendiente. Finalmente, el mes pasado también se terminó aplicando una suba parcial y ahora se definió que lo previsto para el décimo mes del año se pospone.