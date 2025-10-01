A24.com

La decisión irreversible que tomó Rocío Rial con Amadeo, el hijo de Morena Rial, tras la detención de su madre

Trascendió la decisión que Rocío Rial tomó respecto a Amadeo, su sobrino e hijo de Morena, mientras su hermana permanece en la cárcel de Magdalena.

1 oct 2025, 23:08
Morena Rial fue nuevamente detenida y trasladada a la Unidad 51 Femenina de Magdalena por pedido explícito de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty. En medio de esta situación, la incertidumbre sobre qué pasará con Amadeo, su hijo más pequeño, genera preocupación, ya que el niño cumplirá su primer año el próximo 7 de octubre.

Para garantizar su bienestar, la familia consideró que lo mejor era que quedara al cuidado de su hermana Rocío, decisión que ya estaba asentada en la Justicia mientras la joven permanece en la cárcel.

Facundo Ventura, amigo de la hija de Jorge Rial desde que fue adoptada, dio más detalles de su presente tras su detención y la logística que tendrá su familia para hacerse cargo del pequeño. "Una de sus mejores amigas me contaba que estaban armando, de todas maneras, el cumpleaños de su hijo Amadeo, que es ahora. Lo van a hacer igual, lo van a festejar con su hermana, Rocío", lanzó en La Posta del Espectáculo (TV Pública).

Y agregó, además, que todo sigue en marcha: "Están buscando el tema de salones, tortas, catering para resolverlo porque la idea es festejarlo, aunque Morena siga detenida".

Y agregó, además, que todo sigue en marcha: "Están buscando el tema de salones, tortas, catering para resolverlo porque la idea es festejarlo, aunque Morena siga detenida".

En ese sentido, reveló que Rial seguiría en el penal, por lo menor, por un mes: "Eso tardaría en que le den la domiciliaria".

"Cuando Morena estuvo detenida en la alcaldía, Jorge se hizo cargo de Amadeo y generó un vínculo increíble, lo que lo hizo acercarse mucho más a su hija", reveló Ventura. Por otro lado, Facundo opinó que tuvo un beneficio en la excarcelación por el vínculo paternal con el periodista: "La liberaron por ser hija de Jorge, por ningún otro motivo".

Qué pasará con Amadeo, tras la detención de Morena Rial

Tras la detención de Morena Rial, todos comenzaron a preguntarse qué pasará con Amadeo, su hijo que está por cumplir un año.

Carlos Salerno fue quien, en Desayuno Americano (América TV), planteó la gran incógnita: qué ocurrirá a partir de ahora con el hijo más pequeño de Morena.

El periodista señaló que la joven quedará privada de su libertad hasta que se concrete el juicio, un proceso que podría extenderse en el tiempo. Fue entonces cuando lanzó un interrogante que abrió el debate: “Ahora, ¿Qué pasará con su bebé? ¿En qué condiciones quedará? Es un contexto delicado que una madre esté lejos de su hijo. ¿Será posible que su bebé también termine en la cárcel?”.

De inmediato, la referencia remitió a Leonera, el premiado film de Pablo Trapero que retrata cómo es la vida de las presidiarias que conviven con sus hijos pequeños tras las rejas.

morena rial

     

 

