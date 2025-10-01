Triple Crimen Narco: Dicen que "Pequeño J" estuvo en la casa y tuvo relación con las víctimas

La investigación sobre los recientes femicidios ha mostrado avances significativos, según declaraciones de Fernando Burlando y su equipo legal. La Fiscalía ha actuado con rapidez y prudencia, deteniendo a varios sospechosos materiales del crimen. Sin embargo, aún no se descartan más responsables en distintos niveles de la organización del hecho. Burlando destacó que "los detenidos tienen un pie de igualdad en cuanto a la responsabilidad", y subrayó la necesidad de profundizar las pesquisas hacia todos los sectores involucrados.