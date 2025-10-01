En vivo Radio La Red
Policiales
Fernando Burlando
Diego Storto
TRIPLE FEMICIDIO

Triple Crimen Narco: Dicen que "Pequeño J" estuvo en la casa y tuvo relación con las víctimas

Lo confirmó Diego Storto, abogado de las víctimas, en compañía de Fernando Burlando. Dijo que Pequeño J estuvo en la casa en donde se cometieron los crímenes.

TRIPLE CRIMEN: "PEQUEÑO J" ESTUVO EN LA CASA Y TUVO RELACIÓN CON LAS CHICAS" - ABOGADO VÍCTIMA

La investigación sobre los recientes femicidios ha mostrado avances significativos, según declaraciones de Fernando Burlando y su equipo legal. La Fiscalía ha actuado con rapidez y prudencia, deteniendo a varios sospechosos materiales del crimen. Sin embargo, aún no se descartan más responsables en distintos niveles de la organización del hecho. Burlando destacó que "los detenidos tienen un pie de igualdad en cuanto a la responsabilidad", y subrayó la necesidad de profundizar las pesquisas hacia todos los sectores involucrados.

El secreto de sumario decretado recientemente impide que se divulgue información detallada sobre las actuaciones judiciales.

En paralelo al avance judicial, el presidente suspendió un acto proselitista previsto con José Luis Espert, lo que fue interpretado como parte de una estrategia política cambiante tras el impacto social del caso. Analistas señalaron posibles consecuencias electorales para distintas fuerzas políticas ante este contexto.

