Milei volvió a defender a su candidato: "No necesito ninguna explicación de Espert"

“Ellos quieren instalar que yo no puedo pisar el territorio, porque ahí puedo hacer una diferencia”, denunció sobre los incidentes que se registraron en los últimos actos que el Presidente encabezó en plena campaña electoral, como en Lomas de Zamora y este último lunes de Ushuaia. Al respecto, dijo: “Yo por las ideas de la libertad doy la vida”.

“Si yo creyera que alguno está sucio, ya lo hubiera echado”, respaldó Milei al principal candidato de LLA en territorio bonaerense y remarcó: “No necesito ninguna explicación de Espert”. “¿Usted le va a creer a Grabois o a Espert?”.

En cuanto al plan económico, aseguró que “está firme”. “En las negociaciones con las provincias toma relevancia Caputo”, indicó y celebró que en su administración “vamos construyendo las bases de la gobernabilidad”. Además, evaluó que "la pirotecnia electoral hace creer que las diferencias son más grandes. Estamos en condiciones de ponernos de acuerdo en algunas cosas, como la reforma tributaria y la reforma laboral”.

Además, insistió sobre el prometedor futuro de Argentina de continuar por el camino marcado por los libertarios: “En 10 años podemos estar como España, en 20 como Alemania. En 30 años podríamos parecernos a Estados Unidos y en 50 años estaremos entre los 3 primeros países del mundo”.

Sobre su próximo encuentro con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, programado para el 14 de octubre, adelantó que será “una reunión muy, muy importante” y prometió que “se vienen cosas muy lindas”.