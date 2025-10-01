Milei volvió a defender a su candidato: "No necesito ninguna explicación de Espert"

El Presidente Javier Milei defendió su gestión tras las denuncias contra el candidato de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert. “No vamos a permitir que nos digan a quién echar por chimentos de peluquería”, afirmó.
“Los argentinos no se van a dejar manipular por un grupo de mentirosos. Los que tienen que dar explicaciones de corrupción son ellos, tienen a su jefa presa con una tobillera y todavía le quedan 3 causas muy pesadas”, lanzó Milei en referencia a la oposición en diálogo con Radio Mitre y exhortó: “No hay que dejarse psicopatear, son sociópatas”.
“Saben como hacer esto, son especialistas. Generan operaciones para dinamitar e inventar problemas”, indicó Milei contra el peronismo y los acusó de estar "dispuestos a prender fuego todo con tal de tener el poder”.
En referencia a las elecciones nacionales del 26 de octubre, confió: “Espero que la gente tome conciencia que La Libertad avanza o la Argentina retrocede”. “Ellos construyeron una estructura que cuando están adentro del poder funcionan como una patrulla, que corre al que no piensa como ellos. Y cuando no son Gobierno, lo usan para destruir”, sostuvo.
“Ellos quieren instalar que yo no puedo pisar el territorio, porque ahí puedo hacer una diferencia”, denunció sobre los incidentes que se registraron en los últimos actos que el Presidente encabezó en plena campaña electoral, como en Lomas de Zamora y este último lunes de Ushuaia. Al respecto, dijo: “Yo por las ideas de la libertad doy la vida”.
“Si yo creyera que alguno está sucio, ya lo hubiera echado”, respaldó Milei al principal candidato de LLA en territorio bonaerense y remarcó: “No necesito ninguna explicación de Espert”. “¿Usted le va a creer a Grabois o a Espert?”.
En cuanto al plan económico, aseguró que “está firme”. “En las negociaciones con las provincias toma relevancia Caputo”, indicó y celebró que en su administración “vamos construyendo las bases de la gobernabilidad”. Además, evaluó que "la pirotecnia electoral hace creer que las diferencias son más grandes. Estamos en condiciones de ponernos de acuerdo en algunas cosas, como la reforma tributaria y la reforma laboral”.
Además, insistió sobre el prometedor futuro de Argentina de continuar por el camino marcado por los libertarios: “En 10 años podemos estar como España, en 20 como Alemania. En 30 años podríamos parecernos a Estados Unidos y en 50 años estaremos entre los 3 primeros países del mundo”.
Sobre su próximo encuentro con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, programado para el 14 de octubre, adelantó que será “una reunión muy, muy importante” y prometió que “se vienen cosas muy lindas”.