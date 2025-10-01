Ciencia versus Astrología: buscan frenar una charla de Ludovica Squirru en el Planetario

A través de una carta dirigida a la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, y firmada por su presidenta, Mariana Orellana, la entidad expresó su “enorme preocupación y categórico rechazo” frente a la iniciativa, por considerar que el Planetario es un espacio destinado a la divulgación científica y no a prácticas que definen como “pseudocientíficas”.