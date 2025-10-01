En vivo Radio La Red
Ciencia versus Astrología: buscan frenar una charla de Ludovica Squirru en el Planetario

La Asociación Argentina de Astronomía quiere impedir que Ludovica Squirru presente su libro en el Planetario, por considerar que la astrología es una "pseudociencia" y que no tiene lugar en un espacio de divulgación científica.

La Asociación Argentina de Astronomía (AAA) elevó un fuerte reclamo para impedir que la astróloga Ludovica Squirru presente su obra Horóscopo chino 2026 en el Planetario Galileo Galilei el próximo sábado 4 de octubre.

A través de una carta dirigida a la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, y firmada por su presidenta, Mariana Orellana, la entidad expresó su “enorme preocupación y categórico rechazo” frente a la iniciativa, por considerar que el Planetario es un espacio destinado a la divulgación científica y no a prácticas que definen como “pseudocientíficas”.

En el comunicado, la AAA advirtió que permitir este tipo de actividades en un ámbito emblemático para la ciencia argentina significa “un agravio a la comunidad científica y educativa, un retroceso en la enseñanza de las ciencias y una deshonra a la trayectoria del propio Planetario”.

La asociación recordó que la misión del Galileo Galilei es acercar la astronomía y el conocimiento científico al público general, trascendiendo el plano académico. En ese sentido, instó a las autoridades porteñas a cancelar la presentación con el fin de “preservar la función del Planetario como faro de la ciencia en Buenos Aires y en todo el país”.

