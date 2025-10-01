El Senado trata los vetos de Javier Milei al Financiamiento Universitario y a la Emergencia Pediátrica

Pese a este contexto adverso, trascendió que Lisandro Catalán, nuevo ministro del Interior, intentó generar puentes con los bloques dialoguistas y con los gobernadores para recuperar votos, aunque el panorama no sería optimista.

La oposición logró aprobar la emergencia en el Hospital Garrahan.

Qué más se debatirá en la sesión

El temario definido en Labor Parlamentaria incluye también:

La prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas (Misiones).

La ratificación de dos tratados internacionales.

El debate por la media sanción al Sistema de Alerta Sofía, el programa creado en 2019 por el Ministerio de Seguridad, bajo la gestión de Patricia Bullrich, que busca difundir de manera urgente las desapariciones de menores.

Claves políticas de la jornada

La sesión de este jueves marcará un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El rechazo a los vetos obligará al presidente Milei a promulgar leyes que había intentado frenar.

El financiamiento universitario fue uno de los reclamos más duros del sector académico en 2024 y 2025.

La emergencia pediátrica impacta de lleno en el Hospital Garrahan, símbolo de la atención infantil de alta complejidad.

votacion-garrahan Así votaron los diputados.

La Cámara de Diputados rechazó los vetos

La Cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales de Javier Milei a la ley de Emergencia Pediátrica y a la ley de Financiamiento Universitario, al sumar más de dos tercios de los votos de los legisladores. Ahora, el Senado deberá hacer lo propio este jueves para poder restablecer ambas iniciativas.

Para la ley de Emergencia Pediátrica, los legisladores insistieron con la sanción de la normativa con 181 votos a favor, 60 contra y 1 abstención. Para la ley de Financiamiento Universitario, la votación fue: 174 a favor, 67 contra y 2 abstenciones.

El Ejecutivo necesitaba llegar a un tercio de los votos para poder mantener las leyes caídas pero estuvo lejos: a más 20 legisladores de lograrlo.