Política
Senado
Veto
Congreso Nacional

El Senado trata los vetos de Javier Milei al Financiamiento Universitario y a la Emergencia Pediátrica

La sesión en la Cámara baja será este jueves desde la 10 de la mañana y se sumará, entre otras cosas, un proyecto que busca convertir en ley el Sistema de Alerta Sofía.

El Senado de la Nación sesionará este jueves 2 de octubre desde las 10 de la mañana con un temario cargado de alto voltaje político: se tratará el rechazo a los vetos presidenciales de Javier Milei sobre los proyectos de Financiamiento Universitario y de Emergencia en pediatría, con especial impacto en el Hospital Garrahan. Ambas iniciativas vienen de rechazar los vetos desde Diputados.

En caso de no tener los votos necesarios para impedir que caigan los vetos, el Ejecutivo se verá obligado a promulgar ambas leyes. Ese escenario plantearía una situación similar al tratamiento que se tuvo en diputados sobre estos proyectos en donde se impusieron la voluntad de los legisladores en contra de lo que quería el Gobierno.

Además sería ratificar la lógica con la que viene votando la Cámara alta que a fines de agosto, ya había aprobado por amplia mayoría ambos proyectos:

  • Financiamiento universitario: 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones.
  • Emergencia pediátrica: 62 votos a favor y 8 en contra.

Pese a este contexto adverso, trascendió que Lisandro Catalán, nuevo ministro del Interior, intentó generar puentes con los bloques dialoguistas y con los gobernadores para recuperar votos, aunque el panorama no sería optimista.

Qué más se debatirá en la sesión

El temario definido en Labor Parlamentaria incluye también:

  • La prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas (Misiones).
  • La ratificación de dos tratados internacionales.
  • El debate por la media sanción al Sistema de Alerta Sofía, el programa creado en 2019 por el Ministerio de Seguridad, bajo la gestión de Patricia Bullrich, que busca difundir de manera urgente las desapariciones de menores.

Claves políticas de la jornada

La sesión de este jueves marcará un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo.

  • El rechazo a los vetos obligará al presidente Milei a promulgar leyes que había intentado frenar.
  • El financiamiento universitario fue uno de los reclamos más duros del sector académico en 2024 y 2025.
  • La emergencia pediátrica impacta de lleno en el Hospital Garrahan, símbolo de la atención infantil de alta complejidad.
La Cámara de Diputados rechazó los vetos

La Cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales de Javier Milei a la ley de Emergencia Pediátrica y a la ley de Financiamiento Universitario, al sumar más de dos tercios de los votos de los legisladores. Ahora, el Senado deberá hacer lo propio este jueves para poder restablecer ambas iniciativas.

Para la ley de Emergencia Pediátrica, los legisladores insistieron con la sanción de la normativa con 181 votos a favor, 60 contra y 1 abstención. Para la ley de Financiamiento Universitario, la votación fue: 174 a favor, 67 contra y 2 abstenciones.

El Ejecutivo necesitaba llegar a un tercio de los votos para poder mantener las leyes caídas pero estuvo lejos: a más 20 legisladores de lograrlo.

