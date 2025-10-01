En vivo Radio La Red
Devastador: un testigo del asesinato contó la actitud de las tres chicas mientras las torturaban

El video en vivo del horror: testigo contó qué hacían Brenda, Morena Verdi y Lara mientras las torturaron antes de matarlas. Enterate.

El triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) no deja de estremecer al país. A la brutalidad de la ejecución, se suma ahora un relato que desnuda el nivel de crueldad con el que actuaron los asesinos: un testigo que presenció el video transmitido en vivo por Instagram reveló detalles escalofriantes de lo que vio.

En un intercambio de WhatsApp que ya circula en los expedientes, el hombre —aparentemente mexicano, por la forma de expresarse— describió el martirio de las jóvenes. “Hubieras visto cómo lloraban las manitas”, escribió, dejando entrever la desesperación de las víctimas mientras eran torturadas frente a sus amigas.

image

El testigo afirmó que los sicarios buscaban que las chicas confesaran el paradero de dólares y cocaína robados. Y que, ante el silencio, desataron una saña inimaginable.

No quiso decir dónde estaban los dólares ni la merca. Por eso le cortaron dedo por dedo, detalló sobre Lara, la menor del grupo, quien fue mutilada antes de ser asesinada. También le habrían cercenado parte de una oreja en un acto de crueldad extrema.

El mensaje narco que confirma la hipótesis

El video transmitido no solo exhibía la tortura, sino también un mensaje grabado del propio Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, líder narco peruano acusado de ordenar la masacre. “Esto le pasa al que me roba droga ”, dijo, dejando claro que se trataba de un ajuste de cuentas disciplinador.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, ratificó la línea de investigación: “El móvil fue disciplinatorio. Buscan generar terror como método de control. Es un mensaje mafioso”.

El triple crimen ya acumula nueve detenidos y sigue bajo un estricto hermetismo judicial. Pero el testimonio filtrado y los mensajes que acompañaron al video en vivo confirman lo peor: las chicas fueron usadas como ejemplo, víctimas de un ritual mafioso pensado para infundir terror.

image
