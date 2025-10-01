Devastador: un testigo del asesinato contó la actitud de las tres chicas mientras las torturaban

“No quiso decir dónde estaban los dólares ni la merca. Por eso le cortaron dedo por dedo”, detalló sobre Lara, la menor del grupo, quien fue mutilada antes de ser asesinada. También le habrían cercenado parte de una oreja en un acto de crueldad extrema.

El mensaje narco que confirma la hipótesis

El video transmitido no solo exhibía la tortura, sino también un mensaje grabado del propio Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, líder narco peruano acusado de ordenar la masacre. “Esto le pasa al que me roba droga ”, dijo, dejando claro que se trataba de un ajuste de cuentas disciplinador.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, ratificó la línea de investigación: “El móvil fue disciplinatorio. Buscan generar terror como método de control. Es un mensaje mafioso”.

El triple crimen ya acumula nueve detenidos y sigue bajo un estricto hermetismo judicial. Pero el testimonio filtrado y los mensajes que acompañaron al video en vivo confirman lo peor: las chicas fueron usadas como ejemplo, víctimas de un ritual mafioso pensado para infundir terror.