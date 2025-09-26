Gobernadores toman distancia de posibles acuerdos con el Gobierno y patean la discusión para después de las elecciones

El más contundente respecto a la necesidad de diálogo fue el salteño Gustavo Sáenz: “Para crecer tenemos que tener la responsabilidad y la grandeza de entender que hay que dejar de lado las ideologías, las peleas, las discusiones sin ningún tipo de interés para la gente y trabajar todos juntos por una Argentina grande”, indicó.

Articulación público-privado

El Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantías y Financiamiento PyME reúne a entidades de garantías públicas y privadas, bancos, organismos multilaterales y autoridades de más de una docena de países de Iberoamérica. El objetivo es analizar mecanismos que permitan ampliar la inclusión financiera y el acceso al crédito para empresas de menor escala.

Durante las jornadas del 25 y 26 de septiembre se realizarán conferencias y paneles técnicos sobre el contexto geopolítico regional, nuevas herramientas financieras y sostenibilidad. El evento funciona como espacio de articulación interinstitucional, en un escenario donde varias provincias reclaman mayor autonomía en el diseño de políticas productivas.

Las garantías son instrumentos financieros que respaldan a las micro, pequeñas y medianas empresas frente al sistema bancario. Al reducir el riesgo crediticio, permiten mejorar las condiciones de acceso al financiamiento, especialmente en sectores de baja capitalización.

La edición 2024 del foro se desarrolla en medio de un escenario político signado por disputas fiscales, demoras en transferencias y críticas cruzadas entre el gobierno nacional y las provincias.

¿Qué se habló en el encuentro?

En la apertura, Weretilneck destacó el contexto local de implementación de estas herramientas. “Ayer otorgamos la primera garantía del FOGARÍO en nuestra provincia, que es un símbolo de lo que buscamos: transformar la matriz productiva con herramientas concretas. Este congreso llega en el momento justo para fortalecer a nuestro equipo técnico y nos llena de orgullo recibirlos en esta ciudad con tanta tradición científica, tecnológica y turística”, señaló.

Desde el CFI, Lamothe subrayó que los fondos públicos de garantía pueden reforzar vínculos con el sistema financiero. “El financiamiento es clave en la hoja de ruta para el desarrollo de la Argentina. Por eso desde el CFI impulsamos junto a las provincias la creación de fondos de garantía públicos que fortalezcan la confianza con el sistema financiero. Este foro es un espacio clave para seguir complejizando la discusión y diseñar instrumentos acordes a los desafíos que tenemos por delante”.