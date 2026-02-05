En una carta abierta, Rocca le pidió "diálogo constructivo" al Gobierno y respaldó a la industria nacional

El planteo por el dumping y el mercado global

En la carta, Rocca vinculó el episodio con un escenario global complejo para la industria siderúrgica, marcado, según describió, por una fuerte sobrecapacidad impulsada por políticas agresivas de exportación de algunos países asiáticos.

Frente a ese contexto, sostuvo que las principales economías occidentales aplican aranceles, cuotas y medidas antidumping para proteger sectores estratégicos. Mencionó que Estados Unidos, Europa, México, Canadá, Brasil e incluso la India adoptaron mecanismos de defensa comercial para frenar el ingreso de acero subsidiado o a precios por debajo del mercado.

A su entender, el cierre de esos mercados genera un desvío de excedentes hacia países más abiertos, como la Argentina, lo que aumenta el riesgo de competencia desleal. “La Argentina debe abrirse al mundo y nosotros apoyamos este proceso, pero la forma en la que nos abrimos nos parece muy importante”, planteó.

En esa línea, defendió la necesidad de resguardar la industria local frente a importaciones en condiciones desventajosas. “La defensa de la industria frente a las importaciones en condiciones de competencia desleal es fundamental para alentar la confianza de los inversores”, afirmó, y señaló que sectores como la energía, la minería y la agroindustria pueden beneficiarse de cadenas de valor fortalecidas.

Pese al conflicto con el oficialismo, Rocca evitó escalar la confrontación directa. En el tramo final de su mensaje, destacó algunos logros de la actual administración, como la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la reducción del riesgo país, y remarcó que el grupo mantiene inversiones relevantes en el país.

Según detalló, Techint invirtió 1.400 millones de dólares en 2024, 1.600 millones en 2025 y tiene comprometidos 2.400 millones para 2026. También resaltó que Tenaris exporta actualmente el 70% de su producción desde la planta de Campana.

“Hacia adelante apostamos a una Argentina que pueda crecer en su actividad industrial y competir en el mundo”, sostuvo, y agregó que el sector privado necesita un marco de cooperación con el Estado. “Es muy importante tener un diálogo constructivo con el Gobierno sobre las políticas de inserción en el comercio mundial y las reformas esenciales para la competitividad de las empresas”, señaló.

Cómo fue la licitación

El proceso para la provisión de tubos fue llevado adelante por Southern Energy, que recibió 15 propuestas de empresas de distintos países. Seis de ellas cumplieron los requisitos técnicos y avanzaron a la etapa final.

La oferta ganadora fue la de Welspun, por unos 203 millones de dólares, considerada la más conveniente tanto por el precio como por las condiciones de financiamiento y garantías. Según fuentes del sector, la propuesta inicial de Techint era la más alta entre las finalistas y superaba en unos 90 millones de dólares a la competidora india.

Tenaris presentó luego una mejora en su oferta con una rebaja significativa, aunque la adjudicación ya había sido definida. Días después, intentó igualar formalmente las condiciones comerciales mediante una cláusula de preferencia, pero el consorcio rechazó la propuesta por haber sido presentada fuera de término y para no alterar la igualdad entre los participantes.

Tras esa decisión, Techint deslizó que avanzaría con una denuncia antidumping contra la firma india, lo que generó el cruce con el Gobierno y abrió un debate más amplio sobre apertura económica, defensa de la industria nacional y reglas de competencia en proyectos estratégicos vinculados a Vaca Muerta.