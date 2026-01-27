Milei cuestionó a Paolo Rocca en medio de la polémica por la licitación que perdió Techint

En un extenso posteo en la red social X, Sturzenegger cuestionó la idea de que la licitación debía resolverse en favor de la empresa local solo por tratarse de un productor nacional. "Me motiva compartir estas reflexiones [al] escuchar a mucha gente decir que el consorcio debería adjudicar a Grupo Techint por ser productor nacional. A la postre parece lo más lógico ¿no?: si lo podemos producir acá ¿por qué lo importaríamos?”, planteó el funcionario, aunque aclaró que “un análisis más fino revela que hay argumentos que sugieren lo contrario”.

El primer punto que destacó fue el precio. Según explicó, Techint habría presentado una oferta “40% más cara” que la de su competidor extranjero. Para el ministro, incluso bajo la lógica del “compre nacional”, esa diferencia es injustificable.

sturzenegger

“Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”, afirmó. Y agregó que, dado que el precio del gas está regulado, ese mayor costo “lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores”. “Es el costo argentino que le dicen”, remató.