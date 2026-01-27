El presidente Javier Milei cuestionó la licitación para el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta que Techint, de Paolo Rocca, perdió ante la empresa india Welspun, que ofreció menores costos y planes de pago más flexibles.
El Presidente se refirió a la licitación para la compra de tubos de acero destinados a un proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta, en la que la empresa fue superada por la firma india Welspun.
Milei cuestionó a Paolo Rocca en medio de la polémica por la licitación que perdió Techint
El presidente Javier Milei cuestionó la licitación para el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta que Techint, de Paolo Rocca, perdió ante la empresa india Welspun, que ofreció menores costos y planes de pago más flexibles.
“La nueva Argentina. Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién les llena el sobre”, escribió Milei en su cuenta de X.
Minutos más tarde, apuntó directamente contra Rocca. “Desenmascarando operadores. Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los tubitos caros...”, expresó.
De esta manera, Milei rompió el silencio sobre el caso Techint luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender la decisión de adjudicar la provisión de caños para un gasoducto clave de Vaca Muerta a una empresa india y no al Grupo Techint, el único fabricante de tubos argentino.
En un extenso posteo en la red social X, Sturzenegger cuestionó la idea de que la licitación debía resolverse en favor de la empresa local solo por tratarse de un productor nacional. "Me motiva compartir estas reflexiones [al] escuchar a mucha gente decir que el consorcio debería adjudicar a Grupo Techint por ser productor nacional. A la postre parece lo más lógico ¿no?: si lo podemos producir acá ¿por qué lo importaríamos?”, planteó el funcionario, aunque aclaró que “un análisis más fino revela que hay argumentos que sugieren lo contrario”.
El primer punto que destacó fue el precio. Según explicó, Techint habría presentado una oferta “40% más cara” que la de su competidor extranjero. Para el ministro, incluso bajo la lógica del “compre nacional”, esa diferencia es injustificable.
“Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”, afirmó. Y agregó que, dado que el precio del gas está regulado, ese mayor costo “lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores”. “Es el costo argentino que le dicen”, remató.