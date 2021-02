Equilibrio: la oposición celebró el aval a la Sputnik V pero no se sumará a la campaña de "promoción" que pide el Gobierno

Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (Foto: NA).

La publicación de los resultados de la fase III de la Sputnik V en la revista médica The Lancet le otorgó alivio al Gobierno. La falta de información de la vacuna rusa era una de las principales críticas que realizaban desde Juntos por el Cambio quienes, ahora, celebraran el aval científico. De todos modos, según informaron a A24com, ninguno de los referentes de Juntos por el Cambio ni Horacio Rodríguez Larreta -contra quien apuntaron en los últimos días desde el oficialismo- se aplicarán la vacuna. "No somos prioridad en el plan de vacunación", aseguraron.

En su denuncia por la campaña anti-vacunas, Axel Kicillof contó que le preguntó a Larreta "frente a varios gobernadores" por qué no se vacunó. Horas antes, Mariano Recalde había criticado al jefe de Gobierno porteño: "Por no vacunarse pudo haber contagiado a otros. Debería ser más explícito y promotor ".

Con el aval de la revista The Lancet el panorama no cambió: "Horacio (Rodríguez Larreta) y sus funcionarios siguen con la misma postura de no vacunarse porque no son prioridad en el plan de vacunación", respondieron desde el Gobierno porteño a A24com.

Gobernadores e integrantes del frente opositor apuntaron a dos ejes para vacunarse: cuando lleguen las cantidades de dosis necesarias y cuando se haya abarcado a la mayor cantidad de personal esencial y de riego. "La confianza se genera con información. Si hubieran hecho esto (brindar la información correspondiente) hace un mes atrás, hubieran generado más confianza", respondieron a las críticas del Frente de Todos y el pedido de "promoción" de la campaña de vacunación.

La publicación en The Lancet

Los resultados preliminares del ensayo de fase III publicados este martes en la revista científica confirmó lo que el Gobierno necesitaba: la vacuna no tiene efectos secundarios graves y es eficaz para todos los grupos de edad. "Espectacular", celebró Cristina Kirchner, mientras que el Partido Justicialista apuntó directo contra Juntos por el Cambio: "Hoy es un mal día para los odiadores".

Sin embargo, desde la oposición aclararon: "Esto es lo que nosotros queríamos y que Argentina no hacía público. La información habrá que analizarla pero seguro está bien".

Desde Mendoza, territorio de Alfredo Cornejo, también advirtieron que "nunca se cuestionó a la vacuna como tal, si no el tema de las cantidades y de cómo el Gobierno salió a vender un plan de vacunación que después no estuvo".

En diálogo con A24com, el diputado radical Luis Petri aseguró que se trata de una "buena noticia" porque era información "con la que no se contaba al momento de la adquisición e, incluso, en el comienzo del plan de vacunación. En la medida que se cuente con mayor información, menos desconfianza va a generar, algo en lo que falló el Gobierno".

Saldado el aval de la Sputnik V, ahora la oposición apuntará al plan de vacunación y la falta de dosis. A pocas horas de que el ministro de Salud, Ginés González García, exponga en la Cámara de Diputados advirtieron: "Vamos a seguir reclamando para que toda la información esté disponible a toda la población, así como que exista un cronograma de fechas de llegada de la vacuna, otra materia en la que por ahora también reina la incertidumbre".