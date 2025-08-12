Es imitador de Messi, será candidato a concejal y quiere usar su apellido en la boleta: ¿Qué dijo la Justicia Electoral?

La marca “Messi” está protegida frente a usos comerciales no autorizados, imitaciones parciales y cualquier denominación similar que pueda inducir a error, explicó la resolución. Además, la Junta sostuvo que un conflicto de derechos privados como este no puede resolverse dentro de los plazos ajustados del proceso electoral.

Gorri contó en entrevistas cómo empezó todo: en un control vehicular en Olavarría, una policía le pidió que se sacara el barbijo y, al verlo, exclamó que no podía creer lo mucho que se parecía al astro rosarino. Su esposa filmó la escena y en pocas horas el video sumó miles de reproducciones.

Pero en política, las jugadas no siempre salen como uno espera. Y en este caso, el intento de llevar “No soy Messi” a la boleta terminó con un rotundo “no” de la Junta Electoral.