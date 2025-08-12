En vivo Radio La Red
Política
Mar Del Plata
ELECCIONES 2025

Es imitador de Messi, será candidato a concejal y quiere usar su apellido en la boleta: ¿Qué dijo la Justicia Electoral?

Leonardo Gorri es candidato a concejal en Mar del Plata y pidió autorización para llevar el apellido Messi en la boleta.

En Mar del Plata, un candidato a concejal intentó que su apodo “No soy Messi” apareciera en la boleta. Se trata del imitador e influencer Leonardo Gorri, que pidió autorización a la Junta Electoral para capitalizar la imagen del ídolo argentino en las próximas elecciones de la provincia de Buenos Aires.

Gorri, actor y ex chofer de colectivos, taxis y camiones, abrazó el personaje de "No soy Messi" por su evidente parecido con el capitán de la Selección argentina. Tuvo una gran popularidad en redes durante la pandemia, cuando comenzó a explotar su imagen de “doble” del 10. Incluso participó en obras de teatro, fue contratado por marcas y viajó siguiendo a la Selección.

Ahora, en el noveno puesto de la lista de “Sentido Común Marplatense”, un partido vecinal, Gorri quiso que su apodo apareciera en la papeleta electoral. Argumentó que así lo conoce la gente. Sin embargo, la Junta Electoral rechazó el pedido.

“Messi es una marca registrada con el nombre Lionel Andrés Messi Cuccittini”, recordó el organismo, que advirtió que autorizar el apodo sería “usufructuar el reconocimiento de la personalidad pública” y “generar una posible confusión en el electorado”.

La marca “Messi” está protegida frente a usos comerciales no autorizados, imitaciones parciales y cualquier denominación similar que pueda inducir a error, explicó la resolución. Además, la Junta sostuvo que un conflicto de derechos privados como este no puede resolverse dentro de los plazos ajustados del proceso electoral.

Gorri contó en entrevistas cómo empezó todo: en un control vehicular en Olavarría, una policía le pidió que se sacara el barbijo y, al verlo, exclamó que no podía creer lo mucho que se parecía al astro rosarino. Su esposa filmó la escena y en pocas horas el video sumó miles de reproducciones.

Pero en política, las jugadas no siempre salen como uno espera. Y en este caso, el intento de llevar “No soy Messi” a la boleta terminó con un rotundo “no” de la Junta Electoral.

