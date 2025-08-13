En vivo Radio La Red
Milei ya eligió a sus voceros para defender el modelo en la campaña electoral: ¿qué les pidió a los diputados que cenaron en Olivos?

Milei se pone al frente de la campaña electoral de LLA. ¿Qué le pidió a los diputados oficialistas en una cena secreta en Olivos y por qué del gobierno estuvo solo el presidente?

En extremo secreto

En extremo secreto, Javier Milei le hizo un pedido exclusivo a una decena de diputados oficialistas para que integren el batallón de voceros de LLA en la campaña electoral. Foto: Archivo

Javier Milei eligió a una decena de diputados de La Libertad Avanza, el PRO y otros aliados políticos en el Congreso, a los que invitó a una cena secreta en Olivos. Ensayó un discurso de más de dos horas y les pidió que salgan a defender públicamente en todos los medios de comunicación, los proyectos del Gobierno y los vetos a las leyes que voto la oposición y que según el presidente, “buscan destruir el déficit cero”, eje del plan económico libertario.

Según confirmaron fuentes del Gobierno a A24.com, Milei estuvo solo frente a los diputados aliados en la cena convocada en secreto este martes a las 20 en el chalet donde funciona la jefatura de Gabinete en la residencia presidencial de Olivos.

En la cena política de Olivos el presidente no estuvo acompañado esta vez, llamativamente por la jefa política de LLA y secretaria General de Presidencia, Karina Milei. Tampoco estuvieron su vocero, Manuel Adorni ni el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Solo estuvo con Milei el ideólogo de la estrategia de campaña oficialista, el asesor Santiago Caputo, pero con muy bajo perfil, no habló.

El objetivo, según admitieron a A24.com fuentes cercanas al “equipo de campaña” que organizó la movida, fue mostrar al presidente bajando línea política directa ante la tropa aliada que va a salir a dar la batalla tanto en la campaña electoral como en el Congreso, en defensa del plan económico y los vetos y decretos de Milei, en todo el proceso de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Milei convocó a varios diputados nacionales que defienden el cambio en el país y tienen presencia en numerosos medios de televisión, con el objetivo de que transmitan a la ciudadanía el rumbo económico propuesto, basado en la hoja de ruta del déficit cero, dejaron trascender desde la organización del evento.

Todo culminó pasada la medianoche en el microcine de Olivos con los invitados viendo junto al presidente, el estreno exclusivo del film “Homoargentum” que protagoniza Guillermo Francella.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/llalaplataok/status/1955298364913799224&partner=&hide_thread=false

¿Quiénes son los diputados que eligió Milei para dar la batalla del modelo en el Congreso?

martin menem milei .jpg

Convocados el martes a la noche por Javier Milei a través del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la mesa chica de Presidencia, los diputados de La Libertad Avanza y del PRO fueron llegando a la residencia de Olivos pasadas las 20 y estuvieron incomunicados más de 4 horas, ya que al ingresar a la quinta presidencial, tuvieron que entregar sus celulares a los efectivos de Casa militar.

El evento fue pensado por la mesa chica del gobierno como una reunión íntima para bajar línea oficial en la batalla con la oposición en una semana clave para la defensa de los vetos y decretos de Milei que pone en riesgo la oposición.

“Les pidieron a los diputados que “de lo que se habló adentro, quede ahí”, comentó una fuente consultada por A24.com sobre los detalles de la cena en la que Milei ofreció empanadas.

Encabezando a la delegación de diputados del PRO llegó el jefe del bloque amarillo y autor de la alianza con LLA en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. Lo acompañaron Silvana Giudici, Daiana Fernández Molero, Luciano Laspina, Alejandro Bongiovanni, Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Sabrina Ajmechet.

Karina Milei encabezó una reunión en Casa Rosada con diputados del PRO y LLA para defiir la estrategia si la ley bases vuelve con cambios a diputados. Foto diputados.jpg

Entre los diputados de LLA fueron invitados varios de los que son mencionados como posibles candidatos en octubre, además del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.

El jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, que probablemente vuelva a encabezar la boleta en Córdoba aunque tiene dos años más de mandato, José Luis Espert, casi seguro cabeza de lista de diputados en la Provincia de Buenos Aires, la santafesina Romina Diez, y Nadia Márquez, probable candidata a senadora en Neuquén.

También estuvieron entre los invitados a Olivos el diputado y candidato a gobernador de Corrientes de cara a los comicios del 31 de agosto, Lisandro Almirón -que antes había pasado por la Casa Rosada-, el jujeño Manuel Quintar, y los más fieles mileístas: Lilia Lemoine, Alberto Benegas Lynch y Santiago Santurio.

Según confirmaron fuentes cercanas a varios diputados presentes, el mensaje que les dio Milei tiene que ver con los próximos pasos a seguir: “defender el equilibrio fiscal cuando sea necesario”.

En ese punto, según pudo saber A24.com, el presidente les pidió salir fuerte a acompañar la decisión de vetar las leyes de aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en pediatría y discapacidad, “si el kirchnerismo insiste con los proyectos” que según les remarcó: “equivalen a casi 2 puntos del PBI para el año que viene”.

Sin ninguna foto del encuentro, pero a modo de ejemplo de lo que les pidió el gobierno, el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, fijó en su cuenta en la red X el video de la última cadena nacional de Milei, anunciando los dos proyectos para “amurallar el déficit cero” con una ley que impulse el “delito de lesa humanidad” a quienes voten presupuestos que rompan el equilibrio fiscal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cristianritondo/status/1954001924509839360&partner=&hide_thread=false

