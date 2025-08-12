Fabián Doman abandonó su programa tras un tenso cruce con Andrés "Duka" Ducatenzeiler: "Aguanté bastante..."

Lejos de calmarse, Duka continuó con su descargo, asegurando que no aceptaba que se dijera que él había trabajado para alguien, y menos para el entonces presidente del club, Hugo Moyano: “¿En qué momento te falté el respeto? No, no. Hacé tu show en otro lado. A mí que me falten el respeto, no. Decir que yo trabajé para Moyano es una fake news”.

Doman, cada vez más incómodo, insistió: “Yo no me referí a eso. Sigan ustedes. No me gusta que me falten el respeto. Aguanté bastante grosería”.

Finalmente, el conductor decidió ponerse de pie, saludar y retirarse del set, dejando a todos sorprendidos. Mientras tanto, Duka cerró el momento repitiendo que jamás fue “empleado de nadie” y que siempre actuó con independencia, tanto dentro como fuera del fútbol.