Fabián Doman abandonó su programa tras un tenso cruce con Andrés "Duka" Ducatenzeiler: "Aguanté bastante..."

Fuego cruzado entre Fabián Doman y Duka terminó de la peor manera, enterate por qué discutieron y por qué el periodista abandonó el programa.

Fabián Doman y Andrés “Duka” Ducatenzeiler protagonizaron un tenso cruce en pleno stream de “Carnaval” —en el ciclo de Jorge Rial y Viviana Canosa— que terminó con el periodista abandonando el vivo. Lo que comenzó como una charla sobre política y fútbol se transformó en una batalla verbal con chicanas y acusaciones sobre viejas gestiones en Independiente.

Todo se desató cuando Doman lanzó una frase que encendió la mecha: “Él laburaba para Moyano y yo no”.

El ex presidente de Independiente no dudó en retrucar: “No, no. Yo nunca laburé para nadie. Esa es la diferencia. Vos para todos. Yo nunca tuve jefe en mi vida, amigo. Vos sí”.

El clima se fue calentando rápidamente. Doman, visiblemente molesto, replicó: “Si vas a picar, picamos. Si quieren me levanto y me voy… En serio”.

Lejos de calmarse, Duka continuó con su descargo, asegurando que no aceptaba que se dijera que él había trabajado para alguien, y menos para el entonces presidente del club, Hugo Moyano: “¿En qué momento te falté el respeto? No, no. Hacé tu show en otro lado. A mí que me falten el respeto, no. Decir que yo trabajé para Moyano es una fake news”.

Doman, cada vez más incómodo, insistió: “Yo no me referí a eso. Sigan ustedes. No me gusta que me falten el respeto. Aguanté bastante grosería”.

Finalmente, el conductor decidió ponerse de pie, saludar y retirarse del set, dejando a todos sorprendidos. Mientras tanto, Duka cerró el momento repitiendo que jamás fue “empleado de nadie” y que siempre actuó con independencia, tanto dentro como fuera del fútbol.

