Astrología: Cómo activar la energía de la Luna en Escorpio para tomar decisiones importantes hoy

La Luna en Escorpio no viene a susurrar, viene a gritarte desde adentro lo que ya sabés, pero no querías aceptar. Hoy la energía está para ir a fondo: lo que decidas en este momento puede marcar un antes y un después.
La Luna en Escorpio despierta intuición, intensidad y claridad para actuar. Te contamos cómo usarla a tu favor con la astrología.
La Luna en Escorpio ilumina lo que intentabas esconderte a vos mismo. Foto: Astrología/Ideogram.
Escorpio invita a cortar con lo que no te deja crecer, aunque duela. Es momento de revisar vínculos, hábitos o creencias que ya cumplieron su ciclo. Y sí, también puede implicar conversaciones incómodas, pero necesarias.
Escuchá tus sueños: Pueden traer mensajes claros en días como hoy.
Anotá lo que sentís: Escribir ayuda a bajar a tierra lo que la emoción intensifica.
Hablá claro: No guardes lo que te quema por dentro.
Hacé un corte simbólico: Puede ser tirar papeles, limpiar un cajón o cambiar algo de tu espacio.
Elegí con honestidad: Si algo no te convence al 100%, probablemente no sea el momento.
Escorpio: Intensidad máxima y claridad emocional.
Tauro: Decisiones importantes en vínculos.
Leo: Transformaciones profundas en proyectos.
Acuario: Cambios de perspectiva sobre el futuro.
¿Qué significa que la Luna esté en Escorpio?
Es un momento de intensidad emocional y revelaciones internas, ideal para decisiones profundas.
¿Afecta a todos los signos igual?
No, pero todos sienten la energía transformadora.
¿Es buen momento para terminar una relación?
Si ya venías sintiendo el cierre, la energía ayuda a dar el paso.