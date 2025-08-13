En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Astrología
LOS ASTROS

Astrología: Cómo activar la energía de la Luna en Escorpio para tomar decisiones importantes hoy

La Luna en Escorpio despierta intuición, intensidad y claridad para actuar. Te contamos cómo usarla a tu favor con la astrología.

La Luna en Escorpio ilumina lo que intentabas esconderte a vos mismo. Foto: Astrología/Ideogram.

La Luna en Escorpio ilumina lo que intentabas esconderte a vos mismo. Foto: Astrología/Ideogram.

La Luna en Escorpio no viene a susurrar, viene a gritarte desde adentro lo que ya sabés, pero no querías aceptar. Hoy la energía está para ir a fondo: lo que decidas en este momento puede marcar un antes y un después.

Leé también Astrología: Marte y Urano empujan cambios drásticos e inesperados
Marte y Urano en tensión: el deseo se vuelve impulso, y la rutina, jaula. Foto: Ideogram/Astrología

Escorpio invita a cortar con lo que no te deja crecer, aunque duela. Es momento de revisar vínculos, hábitos o creencias que ya cumplieron su ciclo. Y sí, también puede implicar conversaciones incómodas, pero necesarias.

Astrología: Claves para activar la energía de la Luna en Escorpio

  • Escuchá tus sueños: Pueden traer mensajes claros en días como hoy.

  • Anotá lo que sentís: Escribir ayuda a bajar a tierra lo que la emoción intensifica.

  • Hablá claro: No guardes lo que te quema por dentro.

  • Hacé un corte simbólico: Puede ser tirar papeles, limpiar un cajón o cambiar algo de tu espacio.

  • Elegí con honestidad: Si algo no te convence al 100%, probablemente no sea el momento.

image
Soltar tambi&eacute;n es una forma de decidir. Foto: Astrolog&iacute;a/Ideogram.

Soltar también es una forma de decidir. Foto: Astrología/Ideogram.

Signos que más sentirán esta Luna

  • Escorpio: Intensidad máxima y claridad emocional.

  • Tauro: Decisiones importantes en vínculos.

  • Leo: Transformaciones profundas en proyectos.

  • Acuario: Cambios de perspectiva sobre el futuro.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que la Luna esté en Escorpio?

Es un momento de intensidad emocional y revelaciones internas, ideal para decisiones profundas.

¿Afecta a todos los signos igual?

No, pero todos sienten la energía transformadora.

¿Es buen momento para terminar una relación?

Si ya venías sintiendo el cierre, la energía ayuda a dar el paso.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Astrología
Notas relacionadas
Astrología: estos 3 signos chocan con la realidad hoy (y podrían explotar)
Astrología: Lo que trae este finde con Mercurio retrógrado, Luna llena y Marte en Libra
Astrología: Mercurio Directo en Leo y los 4 signos que sentirán un cambio radical y cómo aprovecharlo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar