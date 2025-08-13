Víctor Bugge con Novaresio: 47 años de historia, intimidades y secretos en la Casa Rosada

El fotógrafo presidencial, Víctor Bugge, participó del programa Entrevista de Luis Novaresio donde hizo un repaso por las imágenes más emblemáticas que tomó durante su extensa trayectoria en la Casa Rosada.
Víctor Bugge en el programa Entrevista de Luis Novaresio. (Foto: captura).
Bugge inició su trabajo en la Casa Rosada en 1978, en plena dictadura militar, y a principios de 2025 decidió jubilarse.
En una charla con Novaresio, el fotógrafo destacó imágenes que tomó a lo largo de los 47 años en los que se dedicó a retratar a los presidentes argentinos. Entre ellas las imágenes, puntualizó en una que le tomó al presidente Carlos Menem junto a su vice, Eduardo Duhalde mientras acotó sobre ese binomio: "Se amaban".
También otra fotografía de Menem con su ministro de Economía, Domingo Cavallo. Otra, del mandatario Fernando De la Rúa en la entrega de un premio Honoris Causa en Portugal. Del matrimonio entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, optó por un abrazo emblemático de ambos en Plaza de Mayo.
Del presidente Mauricio Macri, mostró una foto cariñosa junto a su hija Antonia. Además, destacó el "pedido" del actual jefe de Estado, Javier Milei, para que lo retrate en un abrazo junto a Victoria Villarruel, de quien hoy en día se encuentra distanciado.