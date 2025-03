Escándalo cripto: legisladores lograron dictaminar la creación de una comisión investigadora

La propuesta de la creación de la comisión fue hecha por el diputado Pablo Juliano del bloque Democracia para Siempre. Acompañaron el dictamen Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal y la Coalición Cívica (CC). Aunque la CC firmó pero con disidencia parcial.

Una nueva discusión

El presidente del plenario, el diputado Nicolás Mayoraz (LLA) rechazó el dictamen, por lo que tuvo que ser presentado por correo electrónico.

Eso abre una nueva discusión que deberá resolver la Cámara de Diputados para saber si los dictámenes rubricados hoy son válidos o no. Para el bloque de LLA se deben firmar mañana, en el día de la sesión, mientras que la oposición sostiene que mañana era un plazo tope y que eso no impide que se puedan presentar hoy los despachos de comisiones.

La cronología del escándalo de la criptomoneda $LIBRA

$LIBRA se lanzó al mercado el viernes y en unas pocas horas registró una fuerte suba de precios, que le permitió alcanzar una capitalización de mercado de más de 4 mil millones de dólares, según datos de consultoras especializadas en el negocio de criptoactivos.

A partir de una publicación de Milei en sus redes sociales, los precios se dispararon. El Presidente apoyaba la iniciativa y aseguraba que el mundo quiere invertir en la Argentina.

tuit-milei-jpgwebp.webp

De inmediato, surgió demanda en la cripto. Los bots que estaban preparados para realizar la compra de $LIBRA y el precio de la criptomoneda pegó un gran salto. La demanda de la moneda virtual crecía a medida que pasaban los minutos.

Recién con el correr de las horas, cuando era bastante claro que podía ser un engaño del tipo rug pull (que dejó a escasísimos ganadores y miles de billeteras cripto estafadas) el Gobierno se alertó: Milei borró el tuit e hizo su descargo al decir que no tenía vínculo con “Viva la Libertad Project” y que no estaba “interiorizado de los pormenores del proyecto”. “Luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión”, agregó el Presidente en su tuit.

Cuarenta minutos después de que Milei borró el tuit, el precio de $LIBRA retrocedió nuevamente a US$ 0,00001. Parisini, Menem y Espert borraron los posteos. El segundo tweet de Milei, el de la aclaración, fue reposteado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, entre otros.