Milei calificó como “un hito histórico” la aprobación del Presupuesto y de la ley de Inocencia Fiscal

Luego de la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, el presidente Javier Milei calificó de "hito histórico" la sesión legislativa de este viernes en el Senado y la definió como la más importante de la historia argentina.
"No es exagerado, tenemos consciencia del logro", agregó el presidente este sábado en diálogo con Radio Mitre, donde afirmó: "2025 fue el año en que quebramos la inercia de 100 años de decadencia. En 2026 empezaremos el camino de reconstrucción de la Argentina".
Durante la entrevista, el mandatario celebró la materialización de la ley de Inocencia Fiscal y sostuvo que "restaura el principio de inocencia en temas impositivos".
En la misma línea, Milei destacó: "Permite gastar los canutos de dólares sin que nadie le revise los números". Además, consideró que "abre la puerta para que los argentinos, tras el saqueo feroz del Estado, vuelquen sus ahorros".
Este viernes, con 46 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención, la Cámara de Senadores dio aval al texto impulsado por el Gobierno, que buscaba que la norma fuera aprobada tal como estaba redactada, evitando que tuviera que volver a la Cámara de Diputados.
Durante el debate, la oposición anticipó su rechazo a los artículos 12 y 30, incluidos en el capítulo II del proyecto (que abarca desde el artículo 11 al 31). En medio de la votación en particular, el kirchnerismo propuso que el artículo 30 sea votado de manera separada, pero el oficialismo no aceptó realizar modificaciones, logrando así la aprobación de todo el capítulo tal como estaba redactado.
El Capítulo II también fue aprobado con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. De esta manera, el apartado que podía generar alguna sorpresa para el oficialismo fue ratificado por la Cámara alta.
El artículo 30 elimina los pisos mínimos de financiamiento para áreas consideradas sensibles, como educación, ciencia y defensa, una decisión que generó fuertes cuestionamientos por parte de gobernadores y legisladores.
En tanto, el artículo 12 establece nuevas obligaciones de rendición de cuentas para las universidades nacionales. La norma exige la presentación de información detallada sobre el destino de los fondos y faculta al Poder Ejecutivo a interrumpir las transferencias en caso de incumplimiento.
Para dejar sin efecto ambos artículos, la oposición debía reunir los votos necesarios para rechazar en su totalidad el Capítulo II, algo que estuvo lejos de lograr.