Economía
Presupuesto
ADR
MERCADOS

Tras la sanción del Presupuesto 2026, subieron los ADR en Wall Street y bajó del riesgo país

Los ADR argentinos subieron con fuerza en Wall Street, los bonos mostraron avances moderados y el dólar inició la semana con alzas contenidas, en la previa del nuevo esquema de bandas.

Tras la sanción del Presupuesto 2026, subieron los ADR en Wall Street y bajó del riesgo país
El aval legislativo que obtuvo el gobierno de Javier Milei a la llamada “ley de leyes” aporta previsibilidad y ratifica la continuidad del rumbo fiscal, con metas de superávit y recorte del gasto público que los inversores siguen de cerca.

dolares

Los ADR de empresas argentinas operaron con subas en dólares, lideradas por Cresud S.A. (3,87%), Irsa (3,73%) e YPF (3,30%). La mayoría de las acciones en dólares que cotizan en Wall Street registraron subas y las que se mostraron en rojo, con leves pérdidas de hasta 1% en promedio. Salvo, Transener que cayó hasta un 6%.

Bonos soberanos

Los títulos de deuda en dólares muestran movimientos moderados. Los Globales registran subas de hasta 0,3%, impulsados principalmente por el Global 2030 y el Global 2035. El resto de los bonos alterna leves avances y bajas, con el Bonar 2035 como uno de los pocos papeles en terreno negativo, al ceder 0,1%.

Dólar y mercado cambiario

El dólar inicia la última semana de 2025 con subas moderadas, en la antesala del debut del nuevo esquema de bandas cambiarias y a pocos días del pago de 4.300 millones de dólares a los bonistas previsto para enero. En este escenario, los dólares paralelos se mantienen por encima del resto y continúan siendo los más caros del mercado.

El tipo de cambio mayorista se vende a 1.455,5 pesos, con un incremento de $2,50 del cierre del viernes. En tanto, el dólar minorista se ofrece a $1.480 en el Banco Nación, mientras que el promedio informado por el BCRA se ubica en $1.480,01.

El dólar blue cotiza a $1.535, con una suba de $5, según el relevamiento en las cuevas porteñas. En el segmento financiero, el dólar contado con liquidación opera en $1.530,79 y el MEP avanza 0,1% hasta $1.487,01 pesos. El dólar cripto, por su parte, se negocia en torno a los $1.539,32, de acuerdo con datos de Bitso.

Futuros

En el mercado de futuros se registran subas generalizadas en casi todos los contratos, con la excepción de diciembre. Para el cierre de este martes se espera un dólar en torno a los $1.453,5. Hacia junio, las posiciones proyectan un tipo de cambio de $1.661, lo que implica un avance de 0,54% frente a la rueda anterior.

-

