"Escenas explícitas de chavismo": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió al conflicto que existe en las tierras que son propiedad de los Etchevehere, la postura de Juan Grabois y el rol del Gobierno al asegurar que existen "escenas explícitas de chavismo".

"A veces, el absurdo sirve para entender lo que está pasando. Pero si ya nada me sorprende quiere decir que estamos recorriendo un camino muy peligroso. Lo que está pasando en Entre Ríos no se trata de la familia Etchevehere, lo trasciende. El problema es que el Estado está mandando un mensaje tremendamente nocivo. 'Andá y tomá porque algo te van a dar'".

"El que avisa no traiciona y nadie puede darse por sorprendido porque Juan Grabois avisó que quería una reforma agraria, que implica la redistribución de la tierra. Nadie puede tener más de 5 mil hectáreas. Lo dijo en septiembre del año pasado y pocos días después Alberto Fernández no lo cruzó y dejó un mensaje confuso sobre la reforma agraria. Cuando un Presidente no baja una línea clara y contundente sobre algo tan delicado como poner en jaque a la propiedad privada terminan pasando estas cosas".

"El que avisa no traiciona, dijeron que iban por la reforma agraria, por la Conadep del periodismo y por la Corte Suprema militante. Muchos creyeron que estando Alberto Fernández, Sergio Massa y Gustavo Béliz se iba a generar un equilibrio de poder y entonces se iban a calmar. Pero estamos empezando a vivir en una Argentina donde una escritura o un título de propiedad no tiene valor. Donde da lo mismo comprar que usurpar, donde lo tuyo no es tuyo y lo mío no es mío".

"Lo nuevo es que ya no te intimidan con escraches, sino que te amenazan con despojarte de tu propiedad privada. Volvieron mejores, más eficientes para el apriete. Lo que me preocupa es que no se den cuenta que hay un sector muy grande de la sociedad dispuesto a resistir al asalto a la propiedad privada".

"No sé si Juan Grabois tiene claro en lo que se está metiendo, no sé si el Gobierno tiene claro que el campo movilizado es bravo e intransigente. No es una marcha en la 9 de Julio que comienza y termina, está demostrado en la historia reciente que el Gobierno la pasó feo cuando se enfrentó a la resistencia rural. Ojalá entiendan que no están ahí para defender a una familia, sino que es mucho más profundo".

"¿Cuán diferentes suenan los discursos de Chávez y Grabos? Chávez veía riqueza y la expropiaba, Grabois ve riqueza y se la queda para él. La diferencia es que Grabois no es el Presidente, pero parece que tiene algunos amigos poderosos que lo bancan. ¿Entenderá el Gobierno que no se puede tirar tanto de la cuerda con un país al borde del abismo? Ya lo dijo Santiago Cafiero con mucha razón: Argentina, a este ritmo, se va a pegar un porrazo".