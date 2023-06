Esteban Bullrich confesó cuál es el milagro por el que reza todos los días y qué es lo que más extraña

Abrazo del Alma: la foto Mundial '78.webp Abrazo del Alma: la foto que tenía un antecedente y se transformó en ícono de los festejos del Mundial 78 (Foto: archivo).

“Lo más importante es que aprendí a pedir ayuda. Antes tenía esa soberbia de poder hacer todo solo, y ahora no”, destacó en LN+, donde también reconoció que muchas veces tiene "días difíciles", cuando por ejemplo ya no puede hacer los asados, lentejas o paella en los encuentros con sus seres queridos. "El día del padre me dio un bajón grande, pero mi familia me ayuda a que pase muy rápido", dijo.

El exministro de Educación también hizo referencia a la traqueotomía a la que se sometió el año pasado, la cual consideró un “privilegio”. “Demanda infraestructura y acompañamiento de profesionales que no están disponibles para todos, lamentablemente, y la opción a esto es la muerte”, contó.

“Es muy injusto y desigual. Los que no tienen acceso a esto se mueren. Por eso esta enfermedad es una mierda, pero por eso trabajo para hacerles la vida más fácil a mis compañeros”, expresó, en alusión a la fundación que lleva su nombre.

Consultado sobre sus recientes declaraciones en la que se mostró ilusionado con estar curado a los 60 años, Bullrich manifestó: "Rezo todos los días por un milagro, pero no hice esa declaración pensando en eso. Sé que soy un vocero de la ELA y muchas personas me escuchan. Creo que la ciencia está muy encaminada hacia un conjunto de tratamientos que venzan esta enfermedad de mierda".

Esteban Bullrich se lamentó por la interna en Juntos por el Cambio

bullrich larreta.jpg Patricia Bullrich y Horacio RodrÍguez Larreta, en los últimos meses, protagonistas de la interna de Juntos por el Cambio (Foto: archivo).

“Me hubiera gustado que Juntos por el Cambio discutiera civilizadamente la composición de la alianza. Lo que se hizo fue armar una interna un año antes de las elecciones y romper la armonía del partido desde ese momento. Mantener la unidad fue un gran logro, pero debíamos hacerlo más civilizadamente”, indicó Bullrich en otro tramo de la entrevista al referirse al ámbito político.

Consultado sobre su predilección de cara a las PASO y a quién votará en la interna entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exsenador declaró: “En agosto y en octubre voy a votar a Juntos por el Cambio”.

Qué opinó Esteban Bullrich sobre Macri, Cristina, Milei y Alberto

Sobre el final de la entrevista, Bullrich consideró que el paso al costado de Macri en la carrera por la presidencia en 2023 fue “un gesto de grandeza y humildad”.

Luego se mostró crítico con Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Respecto de la vicepresidenta, el exministro de Educación porteño sostuvo que “es una mujer a la que la ambición de poder le tomó la vida”. En cuanto al mandatario, expresó su desilusión por el mandato ejercido desde la Casa Rosada.

“Alberto es un hombre que generó muchas expectativas y terminó defraudando a todos. Creí que iba a cerrar la grieta y si no la cerrás la profundizás”, dijo.

Y cerro: “Javier Milei es la expresión de una sociedad harta y desesperada. Coquetea con desbordar más de lo recomendable, pero no es el primero ni el último que lo hace. Sin embargo, el sistema se mantiene porque los argentinos no permitimos otra cosa”.