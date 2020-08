Esteban Bullrich, por su foto congelada en la sesión de la reforma judicial: "Estaba mostrándole algo a mi hijo y quedó enganchado"

El senador habló con BDA sobre el incidente durante la comentada sesión de este miércoles (Foto: captura de TV).

El proyecto de ley de reforma judicial logró ayer el dictamen en el Senado pese al rechazo de la oposición. Sin embargo, más allá de eso, la sesión dejó una perlita que circuló rápidamente por las redes sociales: el senador Esteban Bullrich colocó una imagen suya fija mientras se desarrollaba el debate a través Zoom para que los restantes funcionarios no percibiesen su ausencia. ¿Cuál fue el blooper? Al momento de hablar, quedó con su "doble Bullrich" de fondo, generando un efecto 3D.

Este jueves, el referente del Juntos por el Cambio dialogó con BDA, por A24, para dar su propia versión de lo ocurrido. "Era la misma ropa. Estaba mostrándole algo a mi hijo y quedó enganchado. Lamento que saquemos el foco de lo relevante, que es que el Frente de Todos sacó este proyecto".

Aunque Bullrich intentó cambiar el tema para discutir sobre la aprobación de la iniciativa, Antonio Laje quiso profundizar sobre el asunto para comprender mejor qué había ocurrido.

"Participo activamente y seguía la comisión. Somos siete acá en casa y apago la cámara seguido. Le estaba mostrando a mi hijo la idea de quedar congelado. Cuando uno apaga el zoom y entra a otro, queda la imagen del anterior, el fondo virtual. No hay fotos mías antes en anteriores zooms, siempre interactúo", detalló.

Más tarde, el periodista Fernando Carolei explicó cómo funciona el procedimiento elegido por el senador.

Rechazo de Juntos por el Cambio a la Reforma Judicial

“Esta reforma cuesta 2 mil millones de pesos, sólo con los sueldos, (sin considerar la estructura) y no nos parece en este momento que necesitamos fondos para recuperar la economía. Esta reforma no resuelve los problemas de la justicia común de todos los días de la gente”, indicó el ex ministro de Educación de la Nación.

Respecto a la marcha opositora del pasado 17 de agosto, Bullrich dijo: "La gente no está de acuerdo con el avance contra la Justicia y que no se avance sobre los temas de agenda. La Ley de Quiebra que ayude a las empresas con deuda está durmiendo, no estamos con los temas de la gente".