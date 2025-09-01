En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Finanzas
Administración pública

Estudio internacional: cuáles son las ciudades argentinas con las finanzas más sólidas

Un informe de la consultora Fix SA analizó el desempeño fiscal de municipios del país. ¿Cuáles son los tres municipios mejor posicionados?

Estudio internacional: cuáles son las ciudades argentinas con las finanzas más sólidas

Un estudio elaborado por la consultora Fix SA, afiliada a Fitch Ratings, posicionó a varias ciudades argentinas en los primeros puestos de un ranking sobre salud financiera y transparencia. La evaluación incluyó indicadores de deuda, solvencia fiscal y capacidad de financiamiento, aplicados a más de una decena de gobiernos locales.

Leé también Bullrich sobre los audios de Karina: "En la Casa Rosada hubo espionaje ilegal armado con el objetivo de desestabilizar"
bullrich sobre los audios de karina: en la casa rosada hubo espionaje ilegal armado con el objetivo de desestabilizar

El informe otorgó a La Plata la calificación más alta en la categoría de largo plazo (A-) y una nota A2 en el corto plazo, compartida con la ciudad de Mendoza. En ambas dimensiones, también fueron destacadas las ciudades de Rosario, Río Cuarto y Comodoro Rivadavia, aunque con puntajes inferiores.

Según se informó, el relevamiento se enmarca en las calificaciones sub-soberanas, que comparan el perfil crediticio de provincias y municipios en relación con el riesgo del Estado nacional.

¿Cómo se arma la calificación?

De acuerdo con los datos presentados, la mejora en los indicadores financieros estuvo vinculada a políticas de ajuste del gasto, incremento de la recaudación propia y controles administrativos. En el caso de La Plata, la gestión local informó una reducción de casi el 50% en la planta de personal y la implementación de control biométrico en más de 90 dependencias.

El municipio también indicó que, tras un período de déficit, alcanzó un superávit operativo sostenido y que los ingresos propios superaron por primera vez a los fondos recibidos por coparticipación. Estas medidas fueron acompañadas por auditorías internas y externas, según explicó el Ejecutivo.

En paralelo, Mendoza mantuvo su desempeño en la calificación de corto plazo, mientras que Rosario, Río Cuarto y Comodoro Rivadavia figuraron entre los municipios mejor posicionados dentro del conjunto evaluado. La comparación se realizó utilizando una metodología estandarizada y adaptada al contexto local.

Además del informe de Fix SA, La Plata recibió una distinción en el Índice de Transparencia y Visibilidad (ITV) de la filial bonaerense de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Esta medición se basa en el acceso público a la información fiscal y presupuestaria.

Los antecedentes de la evaluación y su impacto potencial

Estamos felices de compartir esta buena noticia. Acá hay un plan financiero, que forma parte de un plan de gestión que pasa por tener orden, del territorio, de los espacios públicos y de la economía”, expresó el intendente platense Julio Alak, quien encabezó un acto en el Salón Dorado del Palacio Municipal al presentar estos resultados.

La Plata ya había obtenido una nota máxima en 1999 bajo otro esquema de evaluación, entonces a cargo de Duff & Phelps. El sistema actual presenta criterios más amplios y técnicos, con foco en sostenibilidad fiscal, autonomía financiera y manejo del endeudamiento.

Según se indicó durante la presentación, las calificaciones otorgadas por Fix SA podrían ser utilizadas por los municipios como herramienta de respaldo para gestionar fuentes de financiamiento externo. Esto dependerá del interés de cada administración en avanzar con proyectos de inversión pública.

La consultora aclaró que las calificaciones no constituyen recomendaciones de crédito, pero sí reflejan el perfil financiero relativo de cada jurisdicción. Su actualización periódica permite monitorear la evolución de la gestión fiscal en contextos económicos cambiantes.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Finanzas
Notas relacionadas
El Gobierno relativiza la derrota en Corrientes, espera un revés "digno" en Buenos Aires y sueña con ganar octubre
Violento ataque: el hijo de un concejal de Fuerza Patria creyó que un vecino era militante de LLA y le partió la mandíbula
Escándalo de los audios: el gobierno denunció "una operación de inteligencia ilegal" contra Karina Milei

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar